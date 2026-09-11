Επίδομα παιδιού: Kλείνει προσωρινά στις 18:00 η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ – Πότε οι πληρωμές

Snapshot Η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 κλείνει προσωρινά σήμερα στις 18:00 για νέες αιτήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της τέταρτης δόσης.

Η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου θα πληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, η πέμπτη δόση για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στις 30 Νοεμβρίου και η τελευταία δόση μεταξύ 18-24 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα καθορίζεται από τον αριθμό των παιδιών και την εισοδηματική κατηγορία της οικογένειας, με ποσά που διπλασιάζονται από το τρίτο παιδί και μετά.

Τα ποσά για το πρώτο και δεύτερο παιδί κυμαίνονται από 28 έως 70 ευρώ ανά μήνα ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία, ενώ από το τρίτο παιδί αυξάνονται σε 56 έως 140 ευρώ.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ, της ΗΔΙΚΑ ή της πλατφόρμας Taxisnet με χρήση προσωπικών κωδικών. Snapshot powered by AI

Kλείνει προσωρινά σήμερα, στις 18:00 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21.

Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το σχεδιασμό η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου αναμένεται να πληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι πληρωμές ανά δόση:

Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου

Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου

Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 έως 70 ευρώ ανά παιδί ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από δύο παράγοντες: τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια, με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα (το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας: 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί).

Κατηγορία Α: ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 €

Κατηγορία Β: από 6.001 έως 10.000 €

Κατηγορία Γ: από 10.001 έως 15.000 €

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανά τέκνο διαμορφώνεται ως εξής:

70 € στην κατηγορία Α

42 € στην κατηγορία Β

28 € στην κατηγορία Γ

Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται:

140 € στην κατηγορία Α

84 € στην κατηγορία Β

56 € στην κατηγορία Γ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

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