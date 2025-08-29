Η άγνωστη υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα στον γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού και η τήρησή της στο γήπεδο

Αύριο η ονοματοδοσία του λιμανιού της Σύμης στη μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινιού

Η άγνωστη υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα στον γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού και η τήρησή της στο γήπεδο

Ο Αλέξης Τσίπρας στο γήπεδο

Στο γήπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε χθες το βράδυ ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για να παρακολουθήσει το παιχνίδι στο οποίο τελικά επικράτησε η «Ένωση της Άντερνλεχτ».

Ο Αλέξης Τσίπρας, παρά τα γνωστά «παναθηναϊκά» του αισθήματα βρέθηκε στο «σπίτι» της ΑΕΚ, με εκλεκτή παρέα, αφού μαζί του ήταν ο μικρός γιος του αείμνηστου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου Σαντορινιού, Κωνσταντίνος.

Η επίσκεψη στο γήπεδο όμως δεν ήταν τυχαία, αφού μια υπόσχεση που είχε δώσει στον μικρό Κωνσταντίνο ο Αλέξης Τσίπρας πριν δύο χρόνια, τους έφερε τελικά στο γήπεδο. Συγκεκριμένα, όταν ο Νεκτάριος Σαντορινιός έφυγε από τη ζωή, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφθεί τη Ρόδο και είχε τάξει στον μικρό του γιο, Κωνσταντίνο ότι θα τον πάει αυτός να δει το καινούργιο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας.

Ο πατέρας του ήταν κάτι παραπάνω από ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕΚ. Ήταν μέλος της οικογένειας της ιστορικής ομάδας. Μάλιστα οι φίλαθλοι και η ηγεσία της ομάδας τον είχαν αποχαιρετήσει με συγκίνηση που δεν είχε προλάβει να επισκεφθεί το καινούργιο γήπεδο.

Χθες ο Αλέξης Τσίπρας υλοποίησε την υπόσχεσή του και έτσι βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο στην Αγιά Σοφιά και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ -Αντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε.

Αύριο η ονοματοδοσία του λιμανιού της Σύμης

Για το σημαντικό του έργο και την συνολική συνεισφορά του, αύριο ο τόπος καταγωγής του, το νησί της Σύμης, θα τον τιμήσει δίνοντας το όνομά του στο λιμάνι του νησιού, το οποίο θα μετονομαστεί σε «Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός».

Μάλιστα, θα διεξαχθεί και Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα "Νεκτάριος Σαντορινιός": Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών”.

Στην τελετή ονοματοδοσίας θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ενώ μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει χαιρετισμό στο Συμπόσιο.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει για το σημαντικό ορόσημο της ονοματοδοσίας του λιμανιού:

Η απόφαση για την ονοματοδοσία του Λιμένα Σύμης (θέση Πέταλο) σε Επιβατικός-Εμπορικός Λιμένας Σύμης «Νεκτάριος Σαντορινιός», από τον Δήμο Σύμης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, είναι μια έμπρακτη αναγνώριση του σημαντικού έργου του αείμνηστου συντρόφου μας, ο οποίος άφησε ισχυρό το αποτύπωμά του με τη δράση και τον αγώνα που έδωσε για την ευημερία και την πρόοδο των νησιωτών μας.

Σε δύσκολους καιρούς, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, με την αγάπη και τη φροντίδα του για τα νησιά, έδειξε ότι όχι μόνο ήταν αναγκαία, αλλά ήταν και εφικτή μια πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες του.

Η τελετή ονοματοδοσίας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπως και στο Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός» με θέμα «Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών», που θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα την ίδια μέρα. Στο Συμπόσιο θα αποστείλει χαιρετισμό και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

