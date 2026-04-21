Στίγμα αντιπολίτευσης στο φόρουμ των Δελφών

Το δικό τους πολιτικό στίγμα θα επιχειρήσουν να αφήσουν στο φετινό ετήσιο ραντεβού πολιτικών και οικονομικών παραγόντων στο Φόρουμ των Δελφών που ανοίγει τις πύλες του σήμερα Τετάρτη.

Τρία πρόσωπα από τον χώρο της αντιπολίτευσης τα οποία βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο των πολιτικών διεργασιών αναφορικά με τον χώρο της κεντροαριστεράς, θα βρεθούν στο φόρουμ των Δελφών, αναλαμβάνοντας υπό μία έννοια το βάρος της αντίκρουσης του κυβερνητικού αφηγήματος που θα εκφραστεί από τα μέλη της κυβέρνησης που θα παρελάσουν από τις εκδηλώσεις της διοργάνωσης.

Την αρχή θα κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι 13:25 θα δώσει συνέντευξη στη δημοσιογράφο Στέλλα Στυλιανού.

Την Πέμπτη, τα φώτα της δημοσιότητας θα πέσουν στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα που θα παραχωρήσει συνέντευξη στις 13.40 στη Μαρία Νικόλτσιου. Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα αποκτά αυξημένο ενδιαφέρον με βάση τις πληροφορίες που θέλουν να βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση του «ιδεολογικού μανιφέστου» που έχει προετοιμάσει αρμόδια ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Σιακαντάρη, ενώ σε σύντομο, αλλά απροσδιόριστο, χρονικό διάστημα αναμένεται να γίνει και η επίσημη ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Το επιτελείο Τσίπρα βρίσκεται σε οργανωτικό αναβρασμό καθώς στόχος είναι το κόμμα να ιδρυθεί επισήμως σύντομα, ώστε να έχει χρόνο να προετοιμαστεί ολοκληρωμένα ενόψει των εκλογών, που ενδέχεται να γίνουν και πολύ νωρίτερα από το προκαθορισμένο. Σε αυτό το πλαίσιο κάθε δημόσια εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως τον φέρνει και ένα βήμα πιο κοντά στην επίσημη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα.

Την Παρασκευή στις 12:50 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Γιάννη Πρετεντέρη. Ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται σε μια θετική συγκυρία, καθώς εντός του κόμματός του επικρατεί σχετική ηρεμία για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, ενώ τα αποτελέσματα του Συνεδρίου φαίνεται πως δίνουν στη Χαριλάου Τρικούπη λόγους για για «δημοσκοπικά χαμόγελα». Ωστόσο, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι αυτή η συγκυρία μπορεί να διαταραχθεί βίαια όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει τον νέο του φορέα, ο οποίος εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει ανακατατάξεις στις ισορροπίες εντός της κεντροαριστεράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να καταστεί στη συνείδηση των πολιτών, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Φόρουμ των Δελφών, ως η μοναδική κυβερνητική εναλλακτική πρόταση στην κυβέρνηση της ΝΔ, κάνοντας όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση του χρόνου που του δίνει ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι να ανακοινώσει το κόμμα.

Σε κάθε περίπτωση, πέραν του ενδιαφέροντος που έχουν οι δημόσιες τοποθετήσεις των κεντρικών προσώπων της αντιπολίτευσης στο Φόρουμ των Δελφών, πολύ σημαντικά είναι και όσα θα συμβούν στο περιθώριο των επίσημων εκδηλώσεων, ειδικά σε περίπτωση που κάποιοι από τους τρεις συμπέσουν και συναντηθούν κατά την παραμονή τους στους Δελφούς.

