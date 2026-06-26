Τζάκρη για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ: Εγώ και οι Δημοκράτες θα συζητήσουμε όταν η συζήτηση γίνει σοβαρή

Snapshot Η Θεοδώρα Τζάκρη δηλώνει ότι θα συζητήσει για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ μόνο όταν η συζήτηση γίνει σοβαρή και αφορά πολιτικές και κομματικές συγκλίσεις.

Θεωρεί ότι οι πολιτικοί χώροι των Δημοκρατών και του ΠΑΣΟΚ είναι ιδεολογικά όμοροι και απαιτείται σύγκλιση μεταξύ τους.

Πιστεύει ότι η συζήτηση για συνεργασία θα γίνει είτε πριν είτε μετά τις επόμενες εκλογές.

Υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να θέσει το δίλημμα της σταθερότητας και κατηγορεί την κυβέρνηση ως «κυβέρνηση μαφίας».

Εκτιμά ότι Νίκος Ανδρουλάκης, Στέφανος Κασσελάκης και Αλέξης Τσίπρας μπορούν να κυβερνήσουν μαζί σε κυβέρνηση συνεργασίας με βάση την «κάθαρση». Snapshot powered by AI

Εγώ και οι Δημοκράτες θα συζητήσουμε όταν η συζήτηση γίνει σοβαρή, είπε η Θεοδώρα Τζάκρη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής, για το ενδεχόμενο προσχώρησής της στο ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανέφερε, «εγώ και οι Δημοκράτες θα μπούμε στη συζήτηση όταν αυτή γίνει σοβαρή, δηλαδή όταν μιλήσουμε για πολιτικές και κομματικές συγκλίσεις», επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι είναι ιδεολογικά όμοροι και πως απαιτείται σύγκλιση μεταξύ τους.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μια τέτοια συζήτηση θα πραγματοποιηθεί, είτε πριν είτε μετά τις επόμενες εκλογές.

Αναφερόμενη στη στρατηγική του πρωθυπουργού, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να θέσει το δίλημμα της σταθερότητας, καλώντας τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τον στηρίξουν. Ωστόσο, διερωτήθηκε «τι νόημα έχει να μπει το ΠΑΣΟΚ σε μια συζήτηση μαφίας», επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό της περί «κυβέρνησης μαφίας».

Η κ. Τζάκρη αναφέρθηκε ακόμη στην ανάλυση του πολιτικού αναλυτή Ανδρέα Δρυμιώτη, σύμφωνα με την οποία, εφόσον η εκλογική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας υποχωρήσει κάτω από το 25%, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να επιδιώξουν τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, με κοινό παρονομαστή, όπως είπε, την «κάθαρση».

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να κυβερνήσουν μαζί.

Κλείνοντας, σχολίασε τις πρόσφατες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα με σκωπτική διάθεση, λέγοντας ότι της θύμισαν το παλιό ποδοσφαιρικό σύνθημα «Στη μπάντα, στη μπάντα περνάει ο Λοσάντα», προσθέτοντας πως «αυτά είναι αστεία πράγματα».

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