ΕΛ.Α.Σ. για πτώση Phantom F-4: «Η Πολεμική Αεροπορία θρηνεί δύο ακόμη Ιπταμένους»

Ο Τομέας Άμυνας της ΕΛ.Α.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πιλότων και ζητά να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια του δυστυχήματος, αποφεύγοντας πρόωρες εκτιμήσεις

Ανθή Κουρεντζή

ΕΛ.Α.Σ. για πτώση Phantom F-4: «Η Πολεμική Αεροπορία θρηνεί δύο ακόμη Ιπταμένους»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία θρηνεί την απώλεια δύο πιλότων του F-4 Phantom στην Τανάγρα.
  • Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά σε βάθος διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.
  • Τονίζεται το καθημερινό ρίσκο που αναλαμβάνουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  • Η πτήση του F-4 δεν πρέπει να θεωρείται απλώς θέαμα, αλλά μέρος της αποστολής για την προάσπιση των δικαιωμάτων της χώρας στο ελληνικό FIR.
  • Η ΕΛ.Α.Σ. αποτρέπει τις πρόωρες εκτιμήσεις και εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο αεροπόρων.
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Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο χειριστών του F-4 Phantom στην Τανάγρα εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Τομέας Άμυνας της ΕΛ.Α.Σ., υπογραμμίζοντας το καθημερινό ρίσκο που αναλαμβάνουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία θρηνεί σήμερα την απώλεια ακόμη δύο Ιπταμένων της», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την ΕΛ.Α.Σ. να κάνει λόγο για «δύο ήρωες αεροπόρους».

Όπως επισημαίνεται, η απώλειά τους «καταδεικνύει το καθημερινό ρίσκο που αναλαμβάνουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πτήση του ελληνικού F-4, με την ανακοίνωση να τονίζει ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως μέρος ενός θεάματος, αλλά ως παρουσίαση ενός μικρού μέρους του έργου που επιτελείται για την προάσπιση των δικαιωμάτων της χώρας εντός του ελληνικού FIR.

Παράλληλα, ζητείται πλήρης και σε βάθος διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, προκειμένου τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να συμβάλουν στην αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

«Η πρόωρη εκτίμηση και οι πρόωρες ανακοινώσεις κάτω από τέτοιες συνθήκες, το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν το κλίμα της σημερινής απώλειας των δύο πιλότων μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η ΕΛ.Α.Σ. εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους των δύο αεροπόρων, τονίζοντας ότι αναγνωρίζει την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων και παραμένει «ενεργά δίπλα στο σύνολο του προσωπικού» τους.

Πτώση Phantom: Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κηρύσσεται τριήμερο πένθος για τις Ένοπλες Δυνάμεις για την απώλεια ζωής των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom 2.

Πρόκειται για έναν σμηναγό και έναν επισμηναγό.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πιλότων εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε μήνυμά του, ο υπουργός αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο χειριστών, σημειώνοντας ότι η σκέψη όλων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους αλλά και στους συναδέλφους τους στην Πολεμική Αεροπορία.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Και πρόσθεσε: «Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

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