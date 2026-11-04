Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον φωτογράφο Platon - LIVE
Η συζήτηση του πρωθυπουργού στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «People Power»
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Παρακολουθήστε τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον φωτογράφο Platon, στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «People Power»:
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