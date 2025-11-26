Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας «καθάρισε» για όλους

Λίγη ώρα μετά τα μπασκετικά όργια πάνω στο glass floor του Telekom Center Athens ο Κώστας Σλούκας συνέχισε να... φτιάχνει τους συμπαίκτες του και να "καθαρίζει" ένα ακόμα θέμα που απασοχλούσε εντόνως τον ίδιο και τους συμπαίκτες του.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είπε πολλά για το ματς με την Παρτιζάν στα αποδυτήρια προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού καθώς ήξερε καλά τι είχαν στο μυαλό τους.

«Συγχαρητήρια. Δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι, διότι γνωρίζω δεν είναι αυτό που σας ενδιαφέρει αυτή την στιγμή. Αυτό που σας ενδιαφέρει ξέρω τι είναι. Οπότε πόσες μέρες ρεπό θέλετε;», είπε απευθυνόμενος στον Σλούκα.

Με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» να στέκεται ηγέτης κι εκεί, λέγοντας: «Την Κυριακή ατομική προπόνηση. Τη Δευτέρα κανονική προπόνηση». Όπερ κι εγένετο, με τον Αταμάν να δίνει 4 μέρες άδειας στους «πράσινους», «Οκ. Ατομική προπόνηση την Κυριακή, ομαδική τη Δευτέρα».

A post-game talk that took an… unexpected turn. ☘️



When Coach Ergin Ataman asked the big question, our captain Kostas Sloukas didn’t hold back and the negotiation that followed? Pure gold.



How many days off did our players actually get? ?



Enjoy the full speech exclusively on… pic.twitter.com/c2oXuqVeZ4 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 26, 2025

