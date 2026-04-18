Παναθηναϊκός AKTOR: Εξώδικη διαμαρτυρία σε ΕΟΚ, ΟΔΚΕ και ΚΕΔ για το βίαιο χτύπημα Χριστινάκη

Σε εξώδικη διαμαρτυρία προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, την Ομοσπονδία Διαιτητών και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας προχώρησε ο Παναθηναϊκός AKTOR για το περιστατικό βίας του Νώντα Χριστινάκη σε εργασιακό πρωτάθλημα στα Χανιά.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο «grizoilikoi», το εξώδικο των «πράσινων» κοινοποιήθηκε επίσης στους Γ. Βρούτση και Γ. Μαυρωτά, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ζητά άμεσες απαντήσεις και ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο διαιτητής της Α1, Νώντας Χριστινάκης, ο οποίος φέρεται να χτύπησε αντίπαλό του στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια αγώνα, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο παρκέ. Όπως καταγράφεται σε σχετικό βίντεο, ο Χριστινάκης αποχωρεί από το σημείο χωρίς να δείχνει ενδιαφέρον για την κατάσταση του αντιπάλου του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στην εξώδικη διαμαρτυρία επισημαίνεται επίσης πως το οπτικό υλικό εμφανίζει ασυνέχεια στο κρίσιμο σημείο του χτυπήματος, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το ποιος προχώρησε σε επεξεργασία του βίντεο και για ποιο λόγο. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός AKTOR καταγγέλλει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί καμία πειθαρχική διαδικασία, ενώ τονίζει την απουσία επίσημης τοποθέτησης από την ΕΟΚ, την ΚΕΔ και την ΟΔΚΕ.

Οι «πράσινοι» κάνουν λόγο για αδράνεια που δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες περί επιλεκτικής εφαρμογής των κανονισμών, θέτοντας ζήτημα ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας. Όπως σημειώνεται, ο Κανονισμός Διαιτησίας προβλέπει πειθαρχικό έλεγχο όταν ένας διαιτητής ασκεί τα καθήκοντά του, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση ο Χριστινάκης συμμετείχε ως παίκτης. Παρ’ όλα αυτά, τονίζεται πως η ιδιότητά του ως διαιτητής της Α1 δεν παύει να τον καθιστά εκπρόσωπο των θεσμών του αθλήματος, ακόμη και εκτός διαιτητικών καθηκόντων.

Κλείνοντας, ο Παναθηναϊκός AKTOR ζητά την άμεση έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας και επίσημη ενημέρωση για τις ενέργειες των αρμόδιων οργάνων, ξεκαθαρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, προσφεύγοντας σε κάθε αρμόδια αρχή.

