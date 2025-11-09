Ατρόμητος – Βόλος 0-1: Ο Χάμουλιτς τον κράτησε σε τροχιά τετράδας!

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της, κάνοντας όνειρα για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο!

Ο Βόλος στηρίχθηκε στην αποτελεσματική αμυντική της λειτουργία και με τη δεύτερη σερί νίκη του έπιασε τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Χάμουλιτς στο 25’, με εντυπωσιακό πλασέ ύστερα από σέντρα του Σόρια. Ο Ατρόμητος, που είχε νωρίτερα χαμένες ευκαιρίες με Μουτουσάμι και Μπάκου, συνέχισε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη δημιουργία.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι πίεσαν, όμως ο Σιαμπάνης κράτησε το «μηδέν» απέναντι σε Βαν Βέερτ και Μπάκου. Ο Βόλος είχε ευκαιρία για δεύτερο γκολ στο 83’ με τον Ασεχνούν, χωρίς επιτυχία.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Τσακμάκης, Παπαδόπουλος – Κάργας, Μαρτίνες, Σόρια, Μακνί.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (72’ Φαν Βέερτ), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (62’ Αϊτόρ), Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας (72’ Οζέγκοβιτς), Μπάκου, Τσακμάκης, Μουτουσάμι.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Σόρια, Φορτούνα, Μαρτίνες (65’ Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (65’ Πίντσι), Λάμπρου (78’ Ασεχνούν), Τζόκα (89’ Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς (78’ Μακνί).

Διαβάστε επίσης