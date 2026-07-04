Μουντιάλ 2026: Χάος στο Λονδίνο με οπαδούς της Αιγύπτου και την αστυνομία - Σκαρφάλωσαν σε λεωφορείο

Οι οπαδοί σκαρφάλωσαν σε διώροφο λεωφορείο για να γιορτάσουν την πρόκριση της ομάδας τους στο Μουντιάλ 2026

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μουντιάλ 2026: Χάος στο Λονδίνο με οπαδούς της Αιγύπτου και την αστυνομία - Σκαρφάλωσαν σε λεωφορείο
dailymail
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  • Οπαδοί της Αιγύπτου προκάλεσαν χάος στην Edgware Road του Λονδίνου, σκαρφαλώνοντας σε διώροφο λεωφορείο και συγκρούστηκαν με την αστυνομία κατά τους εορτασμούς για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.
  • Ένας 41χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο ατύχημα όταν αυτοκίνητο προσπάθησε να περάσει μέσα από το πλήθος, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
  • Η αστυνομία κλήθηκε στις 21:57 και κατάφερε να διαλύσει το πλήθος περίπου 1.000 ατόμων χωρίς να γίνουν συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες με τη βοήθεια κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
  • Η Αίγυπτος κέρδισε την πρώτη της νοκ άουτ νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1934, νικώντας την Αυστραλία στα πέναλτι με 4
  • 2 στο Ντάλας.
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Χάος επικράτησε στους δρόμους του Λονδίνου το βράδυ της Παρασκευής, όταν οι οπαδοί της Αιγύπτου κατέκλυσαν τη βρετανική πρωτεύουσα για να πανηγυρίσουν την ιστορική νίκη της ομάδας τους στη φάση των 32 στο Μουντιάλ 2026.

Εκατοντάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν αρχικά στην Edgware Road και στη φρενίτιδα των πανηγυρισμών, σκαρφάλωσαν σε ένα διώροφο λεωφορείο, προκαλώντας ακινητοποίηση της κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να διαλύσουν το πλήθος, με τα πλάνα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να δείχνουν αστυνομικούς να συγκρούονται με οπαδούς.

Δύο αστυνομικοί συγκρούστηκαν με έναν οπαδό, την ώρα που το πλήθος τους περικύκλωνε φωνάζοντας, πριν τελικά άλλοι παρευρισκόμενοι τον απομακρύνουν. Καθώς η μουσική ακουγόταν δυνατά στο βάθος, οι φίλαθλοι κινούνταν ανάμεσα σε ακινητοποιημένα οχήματα και λεωφορεία, ενώ ορισμένοι επέλεξαν να σκαρφαλώσουν πάνω τους. Πιο πέρα κατά μήκος του δρόμου, οπαδοί που είχαν ανέβει στην οροφή ενός διώροφου λεωφορείου κυμάτιζαν αιγυπτιακές σημαίες, φωνάζοντας προς το πλήθος που ζητωκραύγαζε και σφύριζε από κάτω.

Η Edgware Road, γνωστή και ως «Μικρό Κάιρο», φημίζεται για τους στενούς δεσμούς της, καθώς είναι γεμάτη με καφέ και μπαρ με ναργιλέ από τη Μέση Ανατολή και την Αραβία, πολλά από τα οποία πρόβαλαν ζωντανά τον αγώνα. Οι έξαλλοι εορτασμοί ξέσπασαν αφότου η Αίγυπτος εξασφάλισε την πρώτη της νίκη σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1934, επικρατώντας της Αυστραλίας με 4-2 στα πέναλτι στο στάδιο του Ντάλας.

Ένας τραυματίας από διερχόμενο όχημα

Ωστόσο, η κατάσταση σε άλλο σημείο του δρόμου κλιμακώθηκε επικίνδυνα. Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένα γκρι αυτοκίνητο 4x4 προσπάθησε να περάσει μέσα από το πλήθος των οπαδών που πανηγύριζαν φορώντας τις φανέλες της εθνικής τους ομάδας. Το όχημα προσπάθησε για να κινηθεί στον γεμάτο δρόμο, καθώς οι φίλαθλοι το εμπόδιζαν πηδώντας πάνω στο καπό του. Ένας από τους οπαδούς, αφού έπεσε από το καπό, άρχισε να χτυπά το παράθυρο του οδηγού.

Δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο παρέσυρε έναν άνδρα με σακίδιο πλάτης που διέσχιζε τον δρόμο, αφήνοντάς τον ακίνητο στο οδόστρωμα. Απτόητος, ο οδηγός συνέχισε την πορεία του και εγκατέλειψε το σημείο. Περαστικοί έτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν το τραυματισμένο θύμα σηκώνοντάς το στα πόδια του, ενώ άλλοι καταδίωξαν το όχημα σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τον οδηγό.

Ο 41χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για ύποπτο κάταγμα στο χέρι. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις στο σημείο.

Την ίδια ώρα, στα γήπεδα της Αμερικής, ο αρχηγός της ομάδας και εθνικός θησαυρός της χώρας, Μοχάμεντ Σαλάχ –ο επονομαζόμενος «Αιγύπτιος Βασιλιάς»– ξέσπασε σε κλάματα συγκίνησης για την ιστορική επιτυχία. Με αυτή την πρόκριση, η Αίγυπτος κλειδώνει τη συμμετοχή της στη φάση των 16 μαζί με το Μαρόκο, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην ιστορία που δύο αφρικανικά έθνη κερδίζουν νοκ άουτ αγώνα στο ίδιο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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