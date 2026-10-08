Πλασμαφαίρεση: Γιατί δεν έχει καμία σχέση με τις «θεραπείες ευεξίας»

Τι δείχνουν τα διεθνή δεδομένα για τη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (πλασμαφαίρεση)

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

Πλασμαφαίρεση: Γιατί δεν έχει καμία σχέση με τις «θεραπείες ευεξίας»
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλασμαφαίρεση είναι διεθνώς κατοχυρωμένη θεραπευτική μέθοδος με 166 τεκμηριωμένες ιατρικές ενδείξεις και σαφή πρωτόκολλα εφαρμογής.
  • Η διαδικασία αφαιρεί επιβλαβείς ουσίες από το πλάσμα, επιστρέφοντας τα κυτταρικά στοιχεία του αίματος στον οργανισμό, χωρίς απώλεια αίματος.
  • Η πλασμαφαίρεση ωφελεί μόνο σε παθήσεις όπου το πλάσμα περιέχει γνωστό παθογόνο παράγοντα και εφαρμόζεται παράλληλα με ανοσοκατασταλτική αγωγή.
  • Η ασφάλεια της πλασμαφαίρεσης εξασφαλίζεται με αυστηρά πρωτόκολλα, κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού και εξατομικευμένη ρύθμιση της θεραπείας.
Snapshot powered by AI

Τους τελευταίους μήνες, η πλασμαφαίρεση έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με πολλούς ασθενείς να την προσεγγίζουν με δυσπιστία και φόβο. Όμως, η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (πλασμαφαίρεση) είναι ασφαλής στα σωστά χέρια και είναι μια διεθνώς κατοχυρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, με 166 τεκμηριωμένες ενδείξεις.

Ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας) και ο Κωνσταντίνος Γιάννακας (Αιματολόγος) συνέταξαν με βάση την επαγγελματική έκδοση των MSD Manuals (του διεθνούς ιατρικού εγχειριδίου αναφοράς) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Αφαίρεσης (ASFA), μια συνοπτική ενημέρωση με σκοπό να τεθεί η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος στη σωστή της θέση: ως μια τεκμηριωμένη, άμεσα σωτήρια ιατρική πράξη με σαφείς ενδείξεις, αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας και ρητά όρια εφαρμογής.

Πώς δρα η πλασμαφαίρεση

H αφαίρεση (apheresis) είναι η διαδικασία κατά την οποία το αίμα απομακρύνεται από τον ασθενή και επιστρέφει, αφού αφαιρεθούν από αυτό επιβλαβή συστατικά. Όταν διαχωρίζεται το πλάσμα, η πράξη ονομάζεται πλασμαφαίρεση. Όταν αφαιρούνται κύτταρα, κυτταροαφαίρεση. Στη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος, το αίμα του ασθενούς περνά από ειδικό διαχωριστή κυττάρων: το πλάσμα, που περιέχει την επιβλαβή ουσία, απορρίπτεται, ενώ τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με υγρό αντικατάστασης. Ως υγρό προτιμάται η αλβουμίνη 5% (και όχι νωπό κατεψυγμένο πλάσμα, εκτός από τις περιπτώσεις θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας), ακριβώς επειδή προκαλεί λιγότερες αντιδράσεις και δεν μεταδίδει λοιμώξεις.

Η διαδικασία θυμίζει αιμοκάθαρση, με μία σημαντική διαφορά: μπορεί να αφαιρέσει και ουσίες συνδεδεμένες με πρωτεΐνες. Μια ανταλλαγή ενός όγκου πλάσματος απομακρύνει περίπου το 65% των κυκλοφορούντων επιβλαβών συστατικών. Όλα τα κυτταρικά στοιχεία του αίματος επιστρέφουν, δηλαδή ο ασθενής δεν «χάνει αίμα».

Πότε προσφέρει αποδεδειγμένο όφελος

Το κλειδί του οφέλους, είναι απλό και αυστηρό: η ανταλλαγή πλάσματος ωφελεί μόνο σε νοσήματα στα οποία το πλάσμα περιέχει γνωστό παθογόνο παράγοντα (συχνά αντισώματα), και αρκεί να τον αφαιρεί ταχύτερα απ' όσο ο οργανισμός τον παράγει. Γι' αυτό εφαρμόζεται σχεδόν πάντα, παράλληλα με ανοσοκατασταλτική αγωγή, που επιβραδύνει τη νέα παραγωγή επιβλαβών ουσιών.

Η επιλογή των ενδείξεων διέπεται από τις οδηγίες της ASFA, που στην ένατη έκδοσή τους (2023) καταγράφουν 166 ενδείξεις σε τέσσερις κατηγορίες βεβαιότητας (I: πρώτης γραμμής, II: δεύτερης γραμμής/υποστηρικτική, III: εξατομικευμένη απόφαση, IV: αναποτελεσματική/αντενδείκνυται). Χαρακτηριστικές ενδείξεις Κατηγορίας I και II:

  • Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (TTP): είναι το χαρακτηριστικό νόσημα όπου η ανταλλαγή πλάσματος μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε ίαση, όχι μόνο σε ανακούφιση. (Κατηγορία ASFA I, βαθμός 1A.)
  • Νευρολογικά νοσήματα: μυασθένεια gravis και σύνδρομο Guillain-Barré. Και οι δύο καταγεγραμμένες ως Κατηγορία I (1A), μαζί με την πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια.
  • Αντι-GBM νόσος (σύνδρομο Goodpasture), κρυοσφαιριναιμία και οξεία κεντρική απομυελίνωση.
  • Δρεπανοκυτταρική αναιμία: η αφαιμαξομετάγγιση καλύπτει επείγουσες καταστάσεις (οξύ θωρακικό σύνδρομο, εγκεφαλικό, επιπλοκές κύησης, συχνούς σοβαρούς επώδυνους πόνους), επιτυγχάνοντας αιμοσφαιρίνη S κάτω του 30% χωρίς τον κίνδυνο αυξημένου ιξώδους της απλής μετάγγισης.
  • Ειδικές μορφές: αφαίρεση LDL για οικογενή υπερχοληστερολαιμία ανθεκτική στα φάρμακα, εξωσωματική φωταφαίρεση για χρόνια νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GVHD), απόρριψη μοσχεύματος καρδιάς/πνεύμονα και επιδερμικό Τ-λεμφοκυτταρικό λέμφωμα, και ανοσοπροσρόφηση σε αυτοάνοσα νοσήματα.

Η αφαίρεση είναι γενικά καλά ανεκτή, οι περισσότερες επιπλοκές αντιμετωπίζονται με προσοχή στη λεπτομέρεια και προσαρμογή της τεχνικής, αλλά υπάρχουν και σοβαρές αντιδράσεις -και γι' αυτό υπάρχουν πρωτόκολλα:

  • Ο φλεβικός καθετήρας μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, λοίμωξη ή πνευμοθώρακα. Γι' αυτό τοποθετείται και περιποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό, με άσηπτη τεχνική.
  • Το κιτρικό αντιπηκτικό μπορεί να μειώσει το ιοντισμένο ασβέστιο (υποασβεστιαιμία). Γι' αυτό γίνεται πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση με ασβέστιο και προσαρμογή ρυθμού.
  • Είναι πιθανό να προκληθεί πυρετός, ρίγος, υπόταση και αλλεργικές αντιδράσεις κυρίως όταν χορηγείται πλάσμα δότη. Γι' αυτό προτιμάται η αλβουμίνη και ο ασθενής παρακολουθείται συνεχώς.

Η ίδια λογική ισχύει και για τη συχνότητα: η ανταλλαγή επαναλαμβάνεται μόνο όσο είναι απαραίτητο, επειδή οι μεγάλες μετατοπίσεις υγρών μπορεί να επιβαρύνουν περισσότερο ένα ασθενή σε κρίσιμη κατάσταση. Όγκος, συχνότητα, υγρό αντικατάστασης και διάρκεια προγράμματος εξατομικεύονται από την αιματολογική ομάδα, βάσει των οδηγιών ASFA. Η τυπική στρατηγική για τις περισσότερες ενδείξεις είναι 1–1,5 όγκο πλάσματος ανά συνεδρία, 5–6 συνεδρίες σε 10–14 ημέρες, με διάρκεια συνεδρίας περίπου 1,5–3 ώρες.

Θεραπεία με ένδειξη, όχι «αποτοξίνωση»

Οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ τονίζουν ότι ο φόβος τροφοδοτείται και από τη σύγχυση με διαφημιζόμενες πρακτικές «ευεξίας» ή «αποτοξίνωσης», που δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος δεν είναι υπηρεσία ευεξίας: είναι ιατρική πράξη με ρητές ενδείξεις, αντίστοιχους κινδύνους και αυστηρά κριτήρια επιλογής ασθενών. Όχι «προληπτικά», όχι «για απομάκρυνση τοξινών», όχι χωρίς τεκμηριωμένη διάγνωση. Η απόφαση ανήκει στους αρμόδιους γιατρούς όχι στον ασθενή ως «πελάτη».

Συμπερασματικά, η πλασμαφαίρεση δεν είναι «τελευταία λύση» ούτε πειραματισμός: είναι μια διεθνώς κατοχυρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, με 166 τεκμηριωμένες ενδείξεις, σαφή κριτήρια και διαχειρίσιμο προφίλ ασφαλείας. Το όφελος της γεννιέται ακριβώς από την αυστηρότητα: συγκεκριμένη ένδειξη, εξειδικευμένο κέντρο, εκπαιδευμένο προσωπικό, εξατομικευμένο πρωτόκολλο. Όπου αυτοί οι όροι τηρούνται, η πλασμαφαίρεση παραμένει μία από τις πιο άμεσα σωτήριες θεραπείες της σύγχρονης ιατρικής και δεν πρέπει να τρομάζει, αλλά να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικός 6χρονος: Εκτός ελέγχου προκαλεί αστυνομικούς, αφού πυροβόλησε τη δασκάλα του - «Δεν με νοιάζει αν πάω φυλακή»

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πυροβόλησαν Ορθόδοξο Ιερέα κατά τη διάρκεια επίθεσης σε χριστιανικό χωριό

16:21LIFESTYLE

«Μια γυναίκα» spoiler: Η Εύα γίνεται σκιά της Μαρίνας και των παιδιών 

16:17ANNOUNCEMENTS

Πρώτες εικόνες από τις πρόβες του πολυαναμενόμενου Μακμπέθ της Κατερίνας Ευαγγελάτου

16:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Success story» η πορεία της Ελλάδας - Στόχος η επενδυτική βαθμίδα «Α» πριν το 2030

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότοι - καμικάζι: Ο αυξανόμενος κίνδυνος για τα αεροπλάνα που κανείς δεν ξέρει πώς να σταματήσει

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο από την αποστολή Artemis II της NASA: Η στιγμή που το διαστημόπλοιο εισήλθε και πάλι στην ατμόσφαιρα της Γης

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΔΑΟΕ στις φυλακές Δομοκού: Κινητό και αυτοσχέδια όπλα εντοπίστηκαν σε κελί

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Βίντεο από τη στιγμή που 55χρονος απειλεί με τσεκούρι οδηγό έπειτα από καβγά για την προτεραιότητα

15:45WHAT THE FACT

Η έκρηξη ενός ηφαιστείου καρέ-καρέ από έναν δορυφόρο: «Ξύπνησε» μετά από σχεδόν 500 χρόνια

15:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Καταγγελία για τη συμπεριφορά του Μπαρτζώκα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή

15:41NEWSBOMB

Γαλλία: Συνελήφθησαν έξι ύποπτοι για την κλοπή στο μουσείο Ρενουάρ στις 8 Σεπτεμβρίου

15:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σύμφωνο αυτοκτονίας»: Τρεις αδελφές μπήκαν στη θάλασσα 14 χρόνια αφού πνίγηκε η μητέρα τους - Βρέθηκαν νεκρές

15:37LIFESTYLE

The Voice: Οι πρώτες φωτογραφίες με την Πάολα πριν την πρεμιέρα

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδα επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα στο σπίτι του στην Μογγολία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας και το 199, μετά το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

15:31ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΟΚ: Το παρόν και το μέλλον της φροντίδας των ανθρώπων με αιματολογική κακοήθεια

15:30WHAT THE FACT

Καρχαρίας επιτέθηκε σε σέρφερ στην Αυστραλία: «Μου έκλεισε το μάτι πριν μου κόψει το πόδι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Έντονες βροχές και καταιγίδες μετά τη ζέστη – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

13:52LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα - Τα εκατομμύρια streams

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Είπε ότι παθαίνει εγκεφαλικό

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας και το 199, μετά το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

14:59ΕΥ ΖΗΝ

Πράσινες ή μαύρες ελιές: Μας δείχνει το χρώμα ποια είναι πιο υγιεινή επιλογή;

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Βίντεο από τη στιγμή που 55χρονος απειλεί με τσεκούρι οδηγό έπειτα από καβγά για την προτεραιότητα

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

12:54LIFESTYLE

Καρβέλας για απαγόρευση τραγουδιών Βίσση: Διαψεύδει ότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καμπούρης και η σύζυγός του δήλωναν εισοδήματα €30.000, αλλά ελέγχονται για αναλήψεις €2 εκατ.

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότοι - καμικάζι: Ο αυξανόμενος κίνδυνος για τα αεροπλάνα που κανείς δεν ξέρει πώς να σταματήσει

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη: 20άρια για την Καινούργιου – Τι έκαναν οι υπόλοιποι

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Ο όρος που «τίναξε στον αέρα» τη συμφωνία

10:07LIFESTYLE

Πώς θα ήταν η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ αν της απαγόρευε ο Καρβέλας να ερμηνεύσει τα τραγούδια της - Θα τελείωνε το σόου σε ένα τέταρτο

15:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σύμφωνο αυτοκτονίας»: Τρεις αδελφές μπήκαν στη θάλασσα 14 χρόνια αφού πνίγηκε η μητέρα τους - Βρέθηκαν νεκρές

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μετονομάζει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μετά την εντολή Ισραήλ να κλείσει οριστικά

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη με αλιείς: «Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ