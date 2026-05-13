Λαμία: Στη φυλακή οι τέσσερις από τους πέντε της εγκληματικής οργάνωσης για τα ναρκωτικά

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν τέσσερα από τα πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετά την πολύωρη απολογία τους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Λαμία: Στη φυλακή οι τέσσερις από τους πέντε της εγκληματικής οργάνωσης για τα ναρκωτικά
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τέσσερα από τα πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ναρκωτικά στη Λαμία προφυλακίστηκαν μετά από πολύωρη απολογία.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει 141 εκθέσεις απομαγνητοφώνησης συνομιλιών που αποκαλύπτουν τη δράση και τη συνεργασία μεταξύ δύο εγκληματικών οργανώσεων.
  • Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις για την διακίνηση ναρκωτικών και είχαν στην κατοχή τους πυροβόλα όπλα.
  • Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση των οργανώσεων υπολογίζεται στα 270.000 ευρώ.
  • Ο 34χρονος που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους δεν θεωρείται αποδεδειγμένα εμπλεκόμενος στη διακίνηση από το κατηγορητήριο.
Snapshot powered by AI

Το κατώφλι των δικαστηρίων της Λαμίας πέρασαν το πρωί της Τετάρτης (13/5) τα πέντε μέλης της μιας εκ των δύο εγκληματικών οργανώσεων που αποδομήθηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, οι οποίες φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας.

Πρόκειται για έναν 50χρονο αλλοδαπό και τέσσερις Έλληνες ηλικίας 34, 53, 45 και 31 ετών, εκ των οποίων οι δύο τελευταίοι είναι αδέλφια.

Ο αλλοδαπός κατηγορούμενος και τρεις από τους τέσσερις Έλληνες με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τις κακουργηματικές κατηγορίες που τους αποδίδονται και οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Όπως υποστήριξαν οι δικηγόροι των προφυλακισθέντων πρόκειται για διακίνηση μεταξύ χρηστών, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο του 34χρονου που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, το κατηγορητήριο δεν απεδείκνυε την εμπλοκή του εντολέα του. Σε βάρος ρου 34χρονου επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος εμφάνισης στο ΑΤ κατοικίας του μια φορά το μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση 3.000 ευρώ που θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι τέλους του μήνα.

Σημειώνεται ότι η απολογία τους στον Ανακριτή ήταν μαραθώνια καθώς διήρκησε πάνω από 7 ώρες, συνέπεια και της ογκωδέστατης δικογραφίας στην οποία περιλαμβάνονται δεκάδες ψηφιακοί δίσκοι με 141 εκθέσεις απομαγνητοφώνησης συνομιλιών μεταξύ των εμπλεκομένων!

Μέσα σε αυτές φαίνεται και η σχέση μεταξύ των δύο εγκληματικών οργανώσεων, αλλά και μιας εγκληματικής ομάδας - συμμορίας με δύο μέλη (άνδρας - γυναίκα), που από κοινού φέρεται να προσπαθούσαν να διευρύνουν την εγκληματική τους δράση, διακινώντας ναρκωτικά ακόμη και μέσα σε σχολεία!

Το «φου» και οι «καραμέλες»

Οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν στις μεταξύ τους συνομιλίες κωδικοποιημένες φράσεις ανάλογα με τα νακρωτικά που επρόκειτο να διακινήσουν (κάνναβη, ηρωίνη ή κοκαΐνη), ως «σύρμα», «καλώδιο», «φου», «μαύρο», «γρήγορο», ενώ «καραμέλες» ή «εννιάρες» για κείνους ήταν οι σφαίρες!

Όπως περιγράφεται από τους αστυνομικούς όλοι τους τηρούσαν μέτρα προστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού τους ενώ κάποιο εξ αυτών χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνοι» καθώς είχαν στην κατοχή τους και πυροβόλα όπλα. Από τη δράση και των δύο εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και της εγκληματικής ομάδας, το παράνομο όφελος υπολογίζεται από τους αστυνομικούς στα 270.000 ευρώ!

Θυμίζουμε ότι η δεύτερη εγκληματική οργάνωση με τα τέσσερα μέλη, στην οποία βρίσκεται ένας 47χρονος επιχειρηματίας και τρεις νεαροί ηλικίας 18 με 25 ετών, θα περάσει το κατώφλι του γραφείου του Ανακριτή, την Παρασκευή (15/5) το πρωί.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 3-2: Απίθανο φινάλε και τεράστια ανατροπή των Βοιωτών

19:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – Άρης 1-2: Συνέχισε το σερί και στο Πανθεσσαλικό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες νεκρά παγόνια Γαλιλαία - Τα πυροβόλησαν στο κεφάλι

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Φωτογράφιζαν ανήλικα παιδιά στην πλατεία Μιαούλη – Συνελήφθησαν δύο νεαροί αλλοδαποί

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 117-76 : Έκανε εύκολα το 1-0

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στα σχολεία - Νέοι κανόνες από τα διαγωνίσματα μέχρι τα deepfakes

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Σημαντική αλλαγή στην ενδεκάδα από Μεντιλίμπαρ

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Εγκρίθηκε σχεδιασμός για ευκολότερα διασυνοριακά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έκπληξη από Μπενίτεθ στην ενδεκάδα

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα της κρίσης για τον 42χρονο που τεμάχισε και έβαλε σε μπλέντερ τη σύζυγό του, πρώην φιναλίστ Μις Ελεβτία

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Σορός σε αποσύνθεση εντοπίστηκε στις παλιές δικαστικές φυλακές Χανίων

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση ΕΣΗΕΑ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

18:27ANNOUNCEMENTS

Η Ελλάδα σε κρίσιμη δημογραφική καμπή - Από τις τοπικές ιδιαιτερότητες στην ευρωπαϊκή δράση 

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πυραυλικά συστήματα που ξεπερνούν όλα τα συστήματα αεράμυνας

18:18ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Αφιέρωμα της El Independiente στον «Κένταυρο» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

18:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: «Όποιος πει κάτι κακό για τον Χρήστο, θα δει τι θα πάθει» - Ένταση και καταγγελίες για απειλές στη δίκη του μικρού Άγγελου

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν αναπαράγουμε προσωπικές επιστολές στο βωμό της ψηφοθηρίας»: Αντιδράσεις στην ανάρτηση Καρυστιανού για τα κορίτσια στην Ηλιούπολη

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο καυσίμων στην Τουρκία - Ένας νεκρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Τους έπιασαν σε ερωτικές περιπτύξεις εν πτήσει και συνελήφθησαν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό πίσω από το χαστούκι της πρώτης κυρίας - «Είσαι πολύ όμορφη...»

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που χτύπησε και ακρωτηρίασε τον 22χρονο

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

18:18ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν αναπαράγουμε προσωπικές επιστολές στο βωμό της ψηφοθηρίας»: Αντιδράσεις στην ανάρτηση Καρυστιανού για τα κορίτσια στην Ηλιούπολη

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Τι θα περιλαμβάνει το τουρκικό σχέδιο «νάρκη» για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο - ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα και «Γκρίζες Ζώνες»

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

17:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Στο γεύμα του Παναθηναϊκού πριν το κρίσιμο ματς με τη Βαλένθια - Συνομίλησε και εμψύχωσε τους παίκτες

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έκπληξη από Μπενίτεθ στην ενδεκάδα

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έξι παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών ζούσαν σε τρώγλη - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

18:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: «Όποιος πει κάτι κακό για τον Χρήστο, θα δει τι θα πάθει» - Ένταση και καταγγελίες για απειλές στη δίκη του μικρού Άγγελου

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας στην Οινόη λόγω φωτιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ