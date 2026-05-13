Λαμία: Στη φυλακή οι τέσσερις από τους πέντε της εγκληματικής οργάνωσης για τα ναρκωτικά

Snapshot Τέσσερα από τα πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για ναρκωτικά στη Λαμία προφυλακίστηκαν μετά από πολύωρη απολογία.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 141 εκθέσεις απομαγνητοφώνησης συνομιλιών που αποκαλύπτουν τη δράση και τη συνεργασία μεταξύ δύο εγκληματικών οργανώσεων.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις για την διακίνηση ναρκωτικών και είχαν στην κατοχή τους πυροβόλα όπλα.

Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση των οργανώσεων υπολογίζεται στα 270.000 ευρώ.

Ο 34χρονος που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους δεν θεωρείται αποδεδειγμένα εμπλεκόμενος στη διακίνηση από το κατηγορητήριο.

Το κατώφλι των δικαστηρίων της Λαμίας πέρασαν το πρωί της Τετάρτης (13/5) τα πέντε μέλης της μιας εκ των δύο εγκληματικών οργανώσεων που αποδομήθηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, οι οποίες φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας.

Πρόκειται για έναν 50χρονο αλλοδαπό και τέσσερις Έλληνες ηλικίας 34, 53, 45 και 31 ετών, εκ των οποίων οι δύο τελευταίοι είναι αδέλφια.

Ο αλλοδαπός κατηγορούμενος και τρεις από τους τέσσερις Έλληνες με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τις κακουργηματικές κατηγορίες που τους αποδίδονται και οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Όπως υποστήριξαν οι δικηγόροι των προφυλακισθέντων πρόκειται για διακίνηση μεταξύ χρηστών, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο του 34χρονου που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, το κατηγορητήριο δεν απεδείκνυε την εμπλοκή του εντολέα του. Σε βάρος ρου 34χρονου επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος εμφάνισης στο ΑΤ κατοικίας του μια φορά το μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση 3.000 ευρώ που θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι τέλους του μήνα.

Σημειώνεται ότι η απολογία τους στον Ανακριτή ήταν μαραθώνια καθώς διήρκησε πάνω από 7 ώρες, συνέπεια και της ογκωδέστατης δικογραφίας στην οποία περιλαμβάνονται δεκάδες ψηφιακοί δίσκοι με 141 εκθέσεις απομαγνητοφώνησης συνομιλιών μεταξύ των εμπλεκομένων!

Μέσα σε αυτές φαίνεται και η σχέση μεταξύ των δύο εγκληματικών οργανώσεων, αλλά και μιας εγκληματικής ομάδας - συμμορίας με δύο μέλη (άνδρας - γυναίκα), που από κοινού φέρεται να προσπαθούσαν να διευρύνουν την εγκληματική τους δράση, διακινώντας ναρκωτικά ακόμη και μέσα σε σχολεία!

Το «φου» και οι «καραμέλες»

Οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν στις μεταξύ τους συνομιλίες κωδικοποιημένες φράσεις ανάλογα με τα νακρωτικά που επρόκειτο να διακινήσουν (κάνναβη, ηρωίνη ή κοκαΐνη), ως «σύρμα», «καλώδιο», «φου», «μαύρο», «γρήγορο», ενώ «καραμέλες» ή «εννιάρες» για κείνους ήταν οι σφαίρες!

Όπως περιγράφεται από τους αστυνομικούς όλοι τους τηρούσαν μέτρα προστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού τους ενώ κάποιο εξ αυτών χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνοι» καθώς είχαν στην κατοχή τους και πυροβόλα όπλα. Από τη δράση και των δύο εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και της εγκληματικής ομάδας, το παράνομο όφελος υπολογίζεται από τους αστυνομικούς στα 270.000 ευρώ!

Θυμίζουμε ότι η δεύτερη εγκληματική οργάνωση με τα τέσσερα μέλη, στην οποία βρίσκεται ένας 47χρονος επιχειρηματίας και τρεις νεαροί ηλικίας 18 με 25 ετών, θα περάσει το κατώφλι του γραφείου του Ανακριτή, την Παρασκευή (15/5) το πρωί.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

