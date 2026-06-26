Ηράκλειο: Απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο ξυλείας - Κάηκαν σπίτια και διπλανή επιχείρηση

Snapshot Η επιχείρηση ξυλείας στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο καταστράφηκε ολοσχερώς από μεγάλη πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από χθες, αλλά η Πυροσβεστική συνεχίζει τις περιπολίες με τέσσερα οχήματα και οκτώ πυροσβέστες για αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Η έντονη οσμή καμένου παραμένει αισθητή σε όλη την περιοχή.

Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε διπλανή επιχείρηση και σε κατοικίες, με την Πυροσβεστική να αποτρέπει έκρηξη σε διαμέρισμα με φιάλες υγραερίου.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Ολική καταστροφή υπέστη η επιχείρηση ξυλείας στο Ηράκλειο, που τυλίχθηκε στις φλόγες και κυριολεκτικά εξαφανίστηκε από τον χάρτη. Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, όπου η μεγάλη πυρκαγιά άφησε πίσω της ένα τοπίο στάχτης.

H μεγάλη πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο ήδη από χθες, ωστόσο η επιχείρηση της Πυροσβεστικής δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο σημείο παραμένουν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή βρισκόταν πυροσβεστική δύναμη, πραγματοποιώντας συνεχή επιτήρηση για την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.

Την ίδια ώρα, η έντονη οσμή του καμένου εξακολουθεί να είναι αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή. Παράλληλα, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί πλήρη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, καθώς μία επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς και άλλη μία υπέστη τεράστιες καταστροφές, ενώ σημαντικές φθορές υπέστησαν και κατοικίες. Σε μία από αυτές, η φωτιά έφτασε μέχρι διαμέρισμα όπου υπήρχαν φιάλες υγραερίου, με την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής να αποτρέπει μια πολύ πιο σοβαρή εξέλιξη.

Δείτε τις εικόνες της απόλυτης καταστροφής

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