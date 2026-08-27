Θεσσαλονίκη: 17χρονος έπεσε στη θάλασσα στον Λευκό Πύργο

Snapshot Ένας 17χρονος έπεσε στη θάλασσα στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τετάρτης.

Το Λιμενικό Σώμα εντόπισε τον νεαρό να έχει ήδη βγει στη στεριά και να έχει τις αισθήσεις του.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» για ιατρική περίθαλψη.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Την κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος προκάλεσε η πτώση ενός 17χρονου στη θάλασσα στην παραλία στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τετάρτης.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 17χρονο να έχει ήδη βγει στη στεριά έχοντας τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

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