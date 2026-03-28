«Ασπίδες»: Προειδοποίηση για επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Προειδοποίηση για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα εξέδωσε η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», αφού οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ενεπλάκησαν στον πόλεμο και έβαλαν για πρώτη φορά στο στόχαστρο το Ισραήλ.

«Φαίνεται ότι έφτασε η στιγμή οι Χούθι να εμπλακούν ενεργά στη σύγκρουση. Οι εκτοξεύσεις πυραύλων κατά του Ισραήλ αποτελούν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επανάληψη επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται εντός της εμβέλειας των όπλων των Χούθι, συγκεκριμένα στην Ερυθρά Θάλασσα και στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου του Άντεν. Συνιστάται σε όλα τα σκάφη που πλέουν στις προαναφερθείσες περιοχές να πλέουν με προσοχή», αναφέρεται στο μήνυμα που εξέδωσε η επιχείρηση «Ασπίδες» για την εμπορική ναυτιλία.

«Σε αυτό το στάδιο, εκτιμούμε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι παραμένουν ανέπαφες και σημαντικές», σημειώνεται στο μήνυμα.

Οι συστάσεις

Παράλληλα η επιχείρηση «Ασπίδες» συνιστά στα εμπορικά πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν έως ότου μειωθούν τα επίπεδα απειλής.

Τα υπόλοιπα πλοία θα πρέπει να συνεχίσουν να αποστέλλουν τα αιτήματά τους για υποστήριξη στο Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ινδικού Ωκεανού (MSCIO), σύμφωνα με την επιχείρηση «Ασπίδες».

Επιπλέον υπογραμμίζεται ότι «λόγω της σημαντικής αύξησης του επιπέδου απειλής, τα μέτρα προστασίας για τα πλοία που υποστηρίζονται από την Aspides έχουν ενισχυθεί. Άμεση συνέπεια αυτού του μέτρου είναι η μεγαλύτερη εμπλοκή στρατιωτικών πόρων. Καθώς οι στρατιωτικοί πόροι δεν έχουν ακόμη αυξηθεί, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για τα πλοία που ζητούν στενή προστασία».

Οι συστάσεις της EUNAVFOR ASPIDES προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, που παραμένουν αμετάβλητες και πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται αυστηρά, είναι οι εξής:

• Να αποφεύγεται πάντοτε η είσοδος στα χωρικά ύδατα της Υεμένης.

• Όταν είναι εφικτό, πλέετε πιο κοντά στις ακτές της Αφρικής για να μειώσετε την έκθεση σε πιθανές

απειλές.

• Διατηρείτε συνεχή επικοινωνία με το MSCIO και το UKMTO και τηρείτε αυστηρά τις

επίσημες οδηγίες, τα πρωτόκολλα αξιολόγησης κινδύνου και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης.

• Διενεργείτε αξιολόγηση κινδύνου ειδικά για κάθε ταξίδι, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν άμεσες ή έμμεσες σχέσεις μεταξύ του πλοίου, της ιδιοκτησίας του ή του φορτίου του και χωρών

ενδιαφέροντος.

