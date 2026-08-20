Βραζιλία: Η απίστευτη «κομπίνα» μιας 37χρονης που παρίστανε την 12χρονη για 15 χρόνια

Snapshot Η 37χρονη Αμάντα Ολιβέιρα στη Βραζιλία υποδυόταν για 15 χρόνια ένα κακοποιημένο 12χρονο κορίτσι, εξαπατώντας οικογένειες, ιδρύματα και εκκλησίες.

Η Αμάντα χρησιμοποιούσε διάφορες ταυτότητες και ψευδείς ιστορίες, όπως καρκίνο και αυτισμό, για να κερδίσει τη συμπάθεια και την υποστήριξη των γύρω της.

Κατά την σύλληψή της στη Σάντα Καταρίνα, εγκατέλειψε την παιδική φωνή και παραδέχτηκε την παραπλάνηση, ισχυριζόμενη ότι αναζητούσε στοργή και προστασία.

Οι δικαστικές αρχές την παραπέμπουν σε δίκη για απάτη και κλοπή ταυτότητας, ενώ συνεχίζονται παράλληλες έρευνες στην πολιτεία Παρανά.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η πλαστοπροσωπία ήταν μηχανισμός επιβίωσης και δεν υπήρξε οικονομικό όφελος ή ζημία. Snapshot powered by AI

Επί τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια, μια 37χρονη γυναίκα στη Βραζιλία κατάφερνε να ξεγελά ολόκληρες κοινότητες, κρατικές υπηρεσίες και ανάδοχες οικογένειες, υποδυόμενη ένα απροστάτευτο δωδεκάχρονο κορίτσι. Η σύλληψη της Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα στη Σάντα Καταρίνα έβαλε τέλος σε μια περίτεχνη υπόθεση παραπλάνησης που συγκλονίζει τη χώρα, με την ιστορία της να μετρά ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι όπου διέμενε στο Ζοινβίλε, η ιδιοκτήτρια που την φιλοξενούσε επί δεκατέσσερις μήνες και ετοιμαζόταν να την υιοθετήσει επέμενε ότι επρόκειτο για παρεξήγηση. Στο δωμάτιο, ανάμεσα σε κούκλες και χειρόγραφες ζωγραφιές, καθόταν η υποτιθέμενη δωδεκάχρονη «Γκαμπριέλε».

Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Ροντρίγκο Γκούσο, την πλησίασε αναφέροντας το πραγματικό της όνομα και δηλώνοντας πως το θέατρο τελείωσε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η γυναίκα εγκατέλειψε την ψιλή, παιδική φωνή και με απόλυτα ενήλικο τόνο ρώτησε τους αστυνομικούς αν έπρεπε να τους ακολουθήσει.

Διαδοχικές ταυτότητες, καρκίνος και αυτισμός

Η περίπτωση του Ζοινβίλε δεν ήταν η μοναδική. Τον Νοέμβριο του 2020, η Ολιβέιρα είχε εμφανιστεί σε καταφύγιο ανηλίκων ως η δωδεκάχρονη «Τζούλια», υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας της την εξανάγκαζε σε πορνεία και της χορηγούσε ορμόνες, δικαιολογώντας με αυτόν τον τρόπο την ανεπτυγμένη της εμφάνιση. Όταν οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι επρόκειτο για ενήλικη, η ίδια διέφυγε άμεσα από την κλινική.

Τον Μάρτιο του 2021, εντάχθηκε σε διαδικτυακή κοινότητα προσευχής ως «Έμιλι», ισχυριζόμενη ότι έπασχε από λευχαιμία και ότι είχε υποστεί ακρωτηριασμό στο χέρι. Μια εκπαιδευτικός, η Τατιάνε ντα Σίλβα Λίμα, συγκινήθηκε τόσο πολύ από την ιστορία ώστε οργάνωσε αγρυπνίες, απέστειλε οικονομική βοήθεια και έκανε τατουάζ το όνομα του παιδιού, μέχρι που παρατήρησε σε βιντεοκλήση ότι το χέρι ήταν ανέπαφο.

Στα μέσα του 2023 εμφανίστηκε εκ νέου σε φιλανθρωπικό οργανισμό στο Ρίο ντε Τζανέιρο ως «Ντούντα», υποστηρίζοντας πως βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στο κατασχεθέν κινητό της τηλέφωνο οι ερευνητές εντόπισαν αναζητήσεις σχετικά με το πώς συμπεριφέρεται ένα αυτιστικό άτομο και πώς ζωγραφίζει ένα κακοποιημένο παιδί.

Η υπερασπιστική γραμμή της

Στις καταθέσεις της, η Ολιβέιρα παραδέχθηκε την παραπλάνηση, ισχυρίστηκε όμως ότι δεν επεδίωκε οικονομικό όφελος, αλλά αναζητούσε απεγνωσμένα τη στοργή και την προστασία που στερήθηκε στα παιδικά της χρόνια. Όπως ανέφερε η συνήγορός της, Σαρίτα ντε Πάιβα, η πελάτισσά της πίστευε ότι αν παρουσιαζόταν ως ενήλικη γυναίκα, κανείς δεν θα νοιαζόταν να τη φροντίσει.

Ο δικηγόρος της, Λούσιο Σόουζα, υποστήριξε ότι η πλαστοπροσωπία ήταν μηχανισμός επιβίωσης για έναν άστεγο άνθρωπο επί δύο δεκαετίες και ότι δεν προκλήθηκε οικονομική ζημία.

Πάντως, οι δικαστικές αρχές της Σάντα Καταρίνα, μετά από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που έκρινε την κατηγορούμενη ικανή να παραστεί στο δικαστήριο, την παραπέμπουν σε δίκη για απάτη και κλοπή ταυτότητας, ενώ παράλληλες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στην πολιτεία Παρανά.

Διαβάστε επίσης