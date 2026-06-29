ΑΑΔΕ: Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για τις Δηλώσεις Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου
Η παράταση αφορά οικονομικά έτη που λήγουν έως και τις 31 Μαρτίου 2025
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Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου δίνει η ΑΑΔΕ για την υποβολή των Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου, γνωστών ως Δηλώσεις GIR, για συγκεκριμένες υπόχρεες οντότητες πολυεθνικών ομίλων.
Εν όψει της πρώτης εφαρμογής της υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών
Συμπληρωματικού Φόρου (Δήλωση GIR) και για τη διευκόλυνση των υπόχρεων
οντοτήτων – μελών Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, με απόφαση του Διοικητή
της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Α.1131/2026) μετατίθεται έως 30 Οκτωβρίου 2026
η προθεσμία υποβολής για οικονομικά έτη που λήγουν έως και την 31 Μαρτίου
2025.
Έως την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν και
τη σχετική γνωστοποίηση.
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