Στο επίκεντρο η Θεσσαλονίκη: Ο Μητσοτάκης ανεβαίνει Βορρά και το γαλάζιο ψηφοδέλτιο παίρνει φωτιά

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, εστιάζοντας σε αναπτυξιακά έργα και πολιτικές συμμαχίες ενόψει ΔΕΘ.

Στην ατζέντα της περιοδείας περιλαμβάνονται η παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης και η παρουσίαση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα».

Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό των ψηφοδελτίων στη Θεσσαλονίκη, με συζητήσεις για νέα πρόσωπα και ενίσχυση της γαλάζιας παρουσίας.

Η περιοδεία περιλαμβάνει επισκέψεις σε επιχειρήσεις και μονάδες παραγωγής στη Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, με έμφαση σε επενδύσεις, ενέργεια και τοπική ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση στοχεύει να αναδείξει τη Βόρεια Ελλάδα ως προτεραιότητα μέσω έργων και επενδύσεων, ενώ παράλληλα οργανώνει την πολιτική της στρατηγική για τις επόμενες εκλογές. Snapshot powered by AI

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται από σήμερα Πέμπτη, στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα για ένα διήμερο με έντονο αναπτυξιακό αλλά και καθαρά πολιτικό αποτύπωμα.

Η παρουσία του πρωθυπουργού μόνο τυχαία δεν είναι. Λίγες ημέρες πριν από την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Μαξίμου δείχνει ότι θέλει να στείλει μήνυμα πως η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, ενώ την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα επόμενα ψηφοδέλτια.

Και κάπως έτσι, πίσω από τις επίσημες συναντήσεις για έργα, επενδύσεις και ανάπτυξη, υπάρχει και ένα δεύτερο πολιτικό «ραντάρ»: η Θεσσαλονίκη της επόμενης εκλογικής μάχης.

Από το μετρό στην κάλπη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στον σταθμό «Μίκρα», όπου θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Το έργο αποτελεί ένα από τα σημαντικά έργα υποδομής που θέλει να αναδείξει η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη και η επιλογή του πρωθυπουργού να βρίσκεται ο ίδιος στην τελετή έχει προφανή συμβολισμό.

Αμέσως μετά, όμως, το πρόγραμμα αποκτά καθαρά κομματικό ενδιαφέρον.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, αλλά και τους βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Μια συνάντηση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το γαλάζιο στρατόπεδο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Δεν πρόκειται, ασφαλώς, για τυπική κομματική συνάντηση. Η Θεσσαλονίκη είναι κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για τη ΝΔ και το Μαξίμου θέλει να έχει καθαρή εικόνα τόσο για τις πολιτικές ισορροπίες όσο και για τα πρόσωπα που μπορούν να δώσουν νέα δυναμική.

Η Βόρεια Ελλάδα στον χάρτη του Μαξίμου

Στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα».

Το μήνυμα είναι σαφές: η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει τη Βόρεια Ελλάδα ως ξεχωριστό αναπτυξιακό πεδίο, με έργα, επενδύσεις και παρεμβάσεις που θα συνδέονται με την παραγωγή, την επιχειρηματικότητα και τις υποδομές.

Ακολουθούν διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, αλλά και με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τη Δυτική Μακεδονία.

Η περιοδεία, επομένως, δεν περιορίζεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια προσπάθεια πολιτικής και αναπτυξιακής «χαρτογράφησης» ολόκληρου του βόρειου τμήματος της χώρας, ενόψει και της ΔΕΘ.

Και στο παρασκήνιο… τα ψηφοδέλτια

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της ΝΔ η συζήτηση για τα ψηφοδέλτια της Θεσσαλονίκης έχει ήδη ανοίξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην Α’ Θεσσαλονίκης ακούγονται ως πιθανά νέα ονόματα ο Νίκος Παπαϊωάννου, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Θανάσης Τσιούρας, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε πρόσωπα με ισχυρό πολιτικό ή κοινωνικό αποτύπωμα.

Στη σχετική συζήτηση έχουν μπει ακόμη ο Νίκος Ταχιάος, ο Γιώργος Φλωρίδης και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ ανοιχτό παραμένει και το σενάριο ο τελευταίος να βρεθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Στη λίστα που κυκλοφορεί παρασκηνιακά υπάρχει επίσης το όνομα του Φραγκούλη Φράγκου, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα.

Με άλλα λόγια, τοξ ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη δεν θεωρείται μια υπόθεση που θα κλείσει την τελευταία στιγμή. Αντιθέτως, φαίνεται πως ήδη χτίζεται μεθοδικά.

Η Αφροδίτη Νέστορα στο κάδρο

Η περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα έχει τη δική της σημασία.

Το όνομά της βρίσκεται στη σχετική συζήτηση για την Α’ Θεσσαλονίκης και, σε μια εκλογική περιφέρεια όπου η ΝΔ θέλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της, κάθε νέα υποψηφιότητα αξιολογείται όχι μόνο με βάση την κομματική της διαδρομή αλλά και με βάση την κοινωνική της απήχηση.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δημιουργεί έτσι και ένα φυσικό πεδίο επαφών, συζητήσεων και πολιτικών ζυμώσεων.

Άλλωστε, όταν ο πρωθυπουργός συναντά τους βουλευτές και τα κομματικά στελέχη της περιοχής, δύσκολα μπορεί να απομονωθεί η πολιτική συζήτηση από το ζήτημα των επόμενων ψηφοδελτίων.

Από τη Θεσσαλονίκη στη Φλώρινα και την Κοζάνη

Το κυβερνητικό μήνυμα, πάντως, δεν θα περιοριστεί στην πόλη.

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Φλώρινα και την Παρασκευή θα επισκεφθεί επιχειρήσεις και παραγωγικές μονάδες της περιοχής.

Tottis Foods International, «Ξινό Νερό» και «Γκρέκα» βρίσκονται στο πρόγραμμα, ενώ στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα, όπου θα επισκεφθεί την επένδυση της Wonderplant και τη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης και συνάντηση με πολίτες στην Κοζάνη στις 18.30.

Η επιλογή των σταθμών της περιοδείας μόνο τυχαία δεν είναι: παραγωγή, επενδύσεις, ενέργεια, επιχειρήσεις, υγεία και τοπική ανάπτυξη αποτελούν το παζλ πάνω στο οποίο το Μαξίμου θέλει να χτίσει το αφήγημά του για τη Βόρεια Ελλάδα.

Το μήνυμα της ΔΕΘ αρχίζει από τώρα

Η αυριανή και μεθαυριανή παρουσία του πρωθυπουργού ουσιαστικά λειτουργεί και ως προθάλαμος της ΔΕΘ.

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς ο τόπος όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική έκθεση της χώρας. Είναι και μια περιοχή με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, όπου η ΝΔ θέλει να διατηρήσει ισχυρά ερείσματα.

Γι’ αυτό και το Μαξίμου φαίνεται να επενδύει ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα: από τη μία στα έργα και στην ανάπτυξη και από την άλλη στην ανανέωση και ενίσχυση της γαλάζιας παρουσίας.

Και η αυριανή συνάντηση του Μητσοτάκη με τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης έρχεται ακριβώς τη στιγμή που τα ονόματα για τα επόμενα ψηφοδέλτια έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν όλο και πιο έντονα.

Το στοίχημα για το Μαξίμου είναι διπλό.

Να πείσει ότι η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα και ότι τα μεγάλα έργα και οι επενδύσεις μεταφράζονται σε πραγματικές ευκαιρίες για την περιοχή.

Και ταυτόχρονα να οργανώσει από τώρα το πολιτικό του «οπλοστάσιο» για την επόμενη εκλογική μάχη.

Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, δεν υποδέχεται αύριο απλώς τον πρωθυπουργό.

Υποδέχεται έναν πρωθυπουργό που έρχεται με έργα στην ατζέντα, με τη ΔΕΘ μπροστά του και με τα γαλάζια ψηφοδέλτια να μαγειρεύονται ήδη στο παρασκήνιο.

Και όσο τα ονόματα βαραίνουν, τόσο το ενδιαφέρον για το ποιοι θα βρεθούν τελικά στις εκλογικές λίστες της ΝΔ μεγαλώνει.

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