LIVE: Ο Μητσοτάκης συναντάται στο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα
Στο επίκεντρο τρέχοντα ευρωπαϊκά ζητήματα, η ρωσική επίθεση στη Λειψία και ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στον Κόλπο και τη Μέση Ανατολή
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στις 18.00 στο Μέγαρο Μξίμου, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών εντάσσεται στον κύκλο επαφών κορυφής για τον συντονισμό των κρατών-μελών και την προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.
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