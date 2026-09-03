LIVE: Ο Μητσοτάκης συναντάται στο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στις 18.00 στο Μέγαρο Μξίμου, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών εντάσσεται στον κύκλο επαφών κορυφής για τον συντονισμό των κρατών-μελών και την προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.

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