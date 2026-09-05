Ο πρωθυπουργός ενημερώνεται διαρκώς για τη συντριβή του Phantom-Η ΝΔ ακυρώνει τις εκδηλώσεις στη ΔΕθ

Από την πρώτη στιγμή της συντριβής του μαχητικού αεροσκάφους Phantom κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνεται διαρκώς σε σχέση με την πτώση του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την ομιλία του στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» με αναφορά στη συντριβή του αεροσκάφους.

Μετα το αεροπορικο δυστυχημα με το Φαντομ, υπάρχει κεντρική εντολή από τη ΝΔ να ακυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις στο πλαισιο της ΔΕΘ (τύπου πάρτυ, συνεστιάσεις κ.λπ.).

Την ίδια ώρα, επιστρέφει εκτάκτως ο Νίκος Δένδιας στην Αθήνα από τη ΔΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι το Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη λίγο νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9), κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο της Athens Flying Week.

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