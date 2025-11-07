Αθλητικές μεταδόσεις: Με ημιτελικά του Hellenic Championship με Τζόκοβιτς και Ολυμπιακός - Παρτιζάν
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (07/11).
Ώρα… ημιτελικών στο Hellenic Championship ATP250, καθώς στις 17:00 ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Χάνφμαν, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Στην συνέχεια, ο Λορέντζο Μουζέτι θα παίξει απέναντι στον Σεμπ Κόρντα, για το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού. Αμφότερα τα ματς θα μεταδοθούν από το Novasports 6HD.
Το βράδυ στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Euroleague. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, όπως και τα υπόλοιπα ματς της ημέρας, όπου ξεχωρίζει το μεγάλο ισπανικό ντέρμπι, Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (07/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
10:55
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
Moto3 2025
11:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
Moto2 2025
12:40
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
MotoGP 2025
14:30
Novasports 5HD
WTA Finals
Ριάντ, Ημιτελικός Διπλού
14:30
Novasports Prime
ONE Friday Fights
Πολεμικές Τέχνες
15:10
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
Moto3 2025
16:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
Moto2 2025
16:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Μετς (1ος Ημιτελικός)
16:30
ΑΝΤ1+
GP Βραζιλίας, Practice 1
Formula 1
16:55
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
MotoGP 2025
17:00
Novasports 6HD
Τζόκοβιτς - Χάνφμαν
Hellenic Championship, Ημιτελικοί
17:00
Novasports 5HD
WTA Finals
Ριάντ, Ημιτελικός Μονού
19:00
Novasports 6HD
Μουζέτι – Κόρντα
Hellenic Championship, Ημιτελικοί
19:00
Novasports 5HD
WTA Finals
Ριάντ, Ημιτελικός Μονού
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Μετς (2ος Ημιτελικός)
19:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Πανιώνιος ΓΣΣ – Κηφισιά
Volley League Ανδρών 2025-26
19:30
Novasports Extra 2
Γκρόιτερ Φιρτ - Πρόισεν Μούνστερ
Bundesliga 2 2025/26
19:30
Novasports 2HD
Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο
Euroleague
19:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Αλ Ναϊμά - Αλ Χιλάλ
Roshn Saudi League 2025-26
20:00
Novasports Start
Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια
Euroleague
20:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
20:30
ΑΝΤ1+
GP Βραζιλίας, Sprint Qualifying
Formula 1
21:00
Novasports 6HD
Hellenic Championship
Post Court Show
21:00
Novasports 5HD
WTA Finals
Ριάντ, Ημιτελικός Διπλού
21:15
Novasports Prime
Ολυμπιακός – Παρτίζαν
Euroleague
21:30
Novasports Extra 1
Μιράντες - Σπόρτινγκ Χιχόν
Ποδόσφαιρο
21:30
Novasports 4HD
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague
21:30
Novasports 3HD
Βέρντερ Βρέμης – Βόλφσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
21:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Μαρκόπουλο
Volley League Γυναικών
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Πίζα – Κρεμονέζε
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Έλτσε - Ρεάλ Σοσιεδάδ
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Γουότφορντ - Μπρίστολ Σίτι
Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:15
COSMOTE SPORT 7 HD
Εστορίλ – Αρούκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
23:15
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
04:00
Novasports 5HD
ONE Fight Night
Πολεμικές Τέχνες