Αθλητικές μεταδόσεις: Με ημιτελικά του Hellenic Championship με Τζόκοβιτς και Ολυμπιακός - Παρτιζάν

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (07/11).

Νόβακ Τζόκοβιτς
Θέση στον τελικό του τουρνουά της Αθήνας διεκδικεί ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις
Ώρα… ημιτελικών στο Hellenic Championship ATP250, καθώς στις 17:00 ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Χάνφμαν, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Στην συνέχεια, ο Λορέντζο Μουζέτι θα παίξει απέναντι στον Σεμπ Κόρντα, για το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού. Αμφότερα τα ματς θα μεταδοθούν από το Novasports 6HD.

Το βράδυ στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Euroleague. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, όπως και τα υπόλοιπα ματς της ημέρας, όπου ξεχωρίζει το μεγάλο ισπανικό ντέρμπι, Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (07/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

10:55

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

Moto3 2025

11:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

Moto2 2025

12:40

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

MotoGP 2025

14:30

Novasports 5HD

WTA Finals

Ριάντ, Ημιτελικός Διπλού

14:30

Novasports Prime

ONE Friday Fights

Πολεμικές Τέχνες

15:10

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

Moto3 2025

16:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

Moto2 2025

16:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Μετς (1ος Ημιτελικός)

16:30

ΑΝΤ1+

GP Βραζιλίας, Practice 1

Formula 1

16:55

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

MotoGP 2025

17:00

Novasports 6HD

Τζόκοβιτς - Χάνφμαν

Hellenic Championship, Ημιτελικοί

17:00

Novasports 5HD

WTA Finals

Ριάντ, Ημιτελικός Μονού

19:00

Novasports 6HD

Μουζέτι – Κόρντα

Hellenic Championship, Ημιτελικοί

19:00

Novasports 5HD

WTA Finals

Ριάντ, Ημιτελικός Μονού

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Μετς (2ος Ημιτελικός)

19:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πανιώνιος ΓΣΣ – Κηφισιά

Volley League Ανδρών 2025-26

19:30

Novasports Extra 2

Γκρόιτερ Φιρτ - Πρόισεν Μούνστερ

Bundesliga 2 2025/26

19:30

Novasports 2HD

Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο

Euroleague

19:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Αλ Ναϊμά - Αλ Χιλάλ

Roshn Saudi League 2025-26

20:00

Novasports Start

Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια

Euroleague

20:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

20:30

ΑΝΤ1+

GP Βραζιλίας, Sprint Qualifying

Formula 1

21:00

Novasports 6HD

Hellenic Championship

Post Court Show

21:00

Novasports 5HD

WTA Finals

Ριάντ, Ημιτελικός Διπλού

21:15

Novasports Prime

Ολυμπιακός – Παρτίζαν

Euroleague

21:30

Novasports Extra 1

Μιράντες - Σπόρτινγκ Χιχόν

Ποδόσφαιρο

21:30

Novasports 4HD

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

Euroleague

21:30

Novasports 3HD

Βέρντερ Βρέμης – Βόλφσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

21:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Μαρκόπουλο

Volley League Γυναικών

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Πίζα – Κρεμονέζε

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Έλτσε - Ρεάλ Σοσιεδάδ

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Γουότφορντ - Μπρίστολ Σίτι

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:15

COSMOTE SPORT 7 HD

Εστορίλ – Αρούκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:15

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

04:00

Novasports 5HD

ONE Fight Night

Πολεμικές Τέχνες

