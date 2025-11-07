Αθλητικές μεταδόσεις: Με ημιτελικά του Hellenic Championship με Τζόκοβιτς και Ολυμπιακός - Παρτιζάν

Ώρα… ημιτελικών στο Hellenic Championship ATP250, καθώς στις 17:00 ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Χάνφμαν, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Στην συνέχεια, ο Λορέντζο Μουζέτι θα παίξει απέναντι στον Σεμπ Κόρντα, για το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού. Αμφότερα τα ματς θα μεταδοθούν από το Novasports 6HD.

Το βράδυ στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Euroleague. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, όπως και τα υπόλοιπα ματς της ημέρας, όπου ξεχωρίζει το μεγάλο ισπανικό ντέρμπι, Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (07/11):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10:55 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) Moto3 2025 11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) Moto2 2025 12:40 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) MotoGP 2025 14:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Διπλού 14:30 Novasports Prime ONE Friday Fights Πολεμικές Τέχνες 15:10 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές) Moto3 2025 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές) Moto2 2025 16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (1ος Ημιτελικός) 16:30 ΑΝΤ1+ GP Βραζιλίας, Practice 1 Formula 1 16:55 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές) MotoGP 2025 17:00 Novasports 6HD Τζόκοβιτς - Χάνφμαν Hellenic Championship, Ημιτελικοί 17:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Μονού 19:00 Novasports 6HD Μουζέτι – Κόρντα Hellenic Championship, Ημιτελικοί 19:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Μονού 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (2ος Ημιτελικός) 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κηφισιά Volley League Ανδρών 2025-26 19:30 Novasports Extra 2 Γκρόιτερ Φιρτ - Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2 2025/26 19:30 Novasports 2HD Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο Euroleague 19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Ναϊμά - Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League 2025-26 20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια Euroleague 20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 20:30 ΑΝΤ1+ GP Βραζιλίας, Sprint Qualifying Formula 1 21:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show 21:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Διπλού 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρτίζαν Euroleague 21:30 Novasports Extra 1 Μιράντες - Σπόρτινγκ Χιχόν Ποδόσφαιρο 21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague 21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Μαρκόπουλο Volley League Γυναικών 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Κρεμονέζε Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Έλτσε - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ - Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship 2025-26 22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal Betclic 2025-26 23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 04:00 Novasports 5HD ONE Fight Night Πολεμικές Τέχνες

