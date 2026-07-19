Ποιες 6 τροφές να τρώτε αντί να ξεκινήσετε συμπλήρωμα βιταμίνης D

Τροφές με βιταμίνη D: Καλύτερες πηγές, όρια και πότε τα συμπληρώματα εξακολουθούν να έχουν σημασία.

Newsbomb

Ποιες 6 τροφές να τρώτε αντί να ξεκινήσετε συμπλήρωμα βιταμίνης D
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η βιταμίνη D υποστηρίζει την υγεία των οστών, την απορρόφηση ασβεστίου, την μυϊκή λειτουργία και τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν όταν τα επίπεδα είναι χαμηλά, αλλά ορισμένοι μπορούν να αυξήσουν την πρόσληψή τους μέσω της διατροφής, ειδικά εάν τρώνε τακτικά ψάρια, αυγά, εμπλουτισμένα τρόφιμα ή μανιτάρια που εκτίθενται σε ηλιακή ακτινοβολία.

Η διατροφή μπορεί να είναι αρκετή για άτομα με καλά επίπεδα βιταμίνης D και σταθερή πρόσληψη. Αλλά εάν έχετε επιβεβαιωμένη ανεπάρκεια, περιορισμένη έκθεση στον ήλιο ή προβλήματα απορρόφησης, η διατροφή από μόνη της μπορεί να μην είναι επαρκής.

1. Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια είναι μια από τις καλύτερες φυσικές πηγές βιταμίνης D. Ο σολομός, η πέστροφα, το σκουμπρί και παρόμοια λιπαρά ψάρια παρέχουν βιταμίνη D μαζί με πρωτεΐνες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Μια μερίδα μαγειρεμένης πέστροφας ή σολομού μπορεί να παρέχει ένα μεγάλο μέρος των ημερήσιων αναγκών ενός ενήλικα σε βιταμίνη D. Αυτό καθιστά τα λιπαρά ψάρια την ισχυρότερη επιλογή τροφής για άτομα που θέλουν να βασίζονται λιγότερο στα συμπληρώματα.

2. Σαρδέλες και ψάρια σε κονσέρβα

Οι σαρδέλες, ο κονσερβοποιημένος σολομός και ο τόνος μπορούν επίσης να προσφέρουν βιταμίνη D. Συνήθως παρέχουν λιγότερη από τον σολομό και την πέστροφα, αλλά είναι πιο βολικές, οικονομικές και εύκολες λύσεις στα γεύματα.

Οι σαρδέλες παρέχουν επίσης ασβέστιο όταν τρώγονται με τα μαλακά τους κόκαλα. Επιλέξτε κονσέρβες με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο όταν είναι δυνατόν, ειδικά εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση.

3. Μανιτάρια που εκτίθενται σε ηλιακή ακτινοβολία

Τα μανιτάρια που εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία είναι η καλύτερη φυτική επιλογή βιταμίνης D. Όταν τα μανιτάρια εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία, παράγουν βιταμίνη D2.

Αναζητήστε ετικέτες όπως "επεξεργασμένο με υπεριώδη ακτινοβολία", "υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη D" ή "μανιτάρια βιταμίνης D". Τα συνηθισμένα μανιτάρια που καλλιεργούνται χωρίς έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να περιέχουν πολύ λίγη βιταμίνη D, επομένως η ετικέτα έχει σημασία.

τηγανητα αυγα ματια

4. Κρόκοι αυγών

Οι κρόκοι αυγών περιέχουν μικρές ποσότητες βιταμίνης D. Δεν είναι τόσο πλούσιοι όσο τα λιπαρά ψάρια, αλλά μπορούν να βοηθήσουν όταν καταναλώνονται τακτικά ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Η βιταμίνη D βρίσκεται στον κρόκο, όχι στο ασπράδι. Τα αυγά παρέχουν επίσης πρωτεΐνη, χολίνη και άλλα θρεπτικά συστατικά, αλλά τα άτομα με προβλήματα χοληστερόλης θα πρέπει να ακολουθούν εξατομικευμένες διατροφικές συμβουλές.

5. Εμπλουτισμένο γάλα και φυτικά γάλατα

Πολλά γαλακτοκομικά γάλατα είναι εμπλουτισμένα με βιταμίνη D, και ορισμένα γάλατα σόγιας, αμυγδάλου και βρώμης είναι επίσης εμπλουτισμένα. Ένα φλιτζάνι μπορεί να προσφέρει μια χρήσιμη ημερήσια ώθηση, ανάλογα με την μάρκα.

Ελέγξτε την ετικέτα στη συσκευασία, επειδή δεν περιέχουν βιταμίνη D όλα τα φυτικά γάλατα ή γιαούρτια. Επιλέξτε μη ζαχαρούχες εκδόσεις, όταν είναι δυνατόν, για να αποφύγετε την προσθήκη περιττής ζάχαρης.

6. Εμπλουτισμένα δημητριακά και γιαούρτια

Ορισμένα δημητριακά πρωινού και γιαούρτια είναι εμπλουτισμένα με βιταμίνη D. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν άτομα που δεν τρώνε συχνά ψάρια ή αυγά.

Δεν πρέπει να αποτελούν το κύριο θεμέλιο της διατροφής, ειδικά αν έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Αλλά σε συνδυασμό με εμπλουτισμένο γάλα, γιαούρτι, φρούτα ή ξηρούς καρπούς, μπορούν να αποτελέσουν έναν πρακτικό τρόπο για τη βελτίωση της πρόσληψης βιταμίνης D.

ψαρια σε κονσερβα

Μπορεί η διατροφή να αντικαταστήσει ένα συμπλήρωμα βιταμίνης D;

Η διατροφή μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση καλών επιπέδων βιταμίνης D, αλλά δύσκολα θα διορθώσει την ανεπάρκεια. Άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο χαμηλής βιταμίνης D περιλαμβάνουν ηλικιωμένους ενήλικες, άτομα με πιο σκούρο δέρμα, άτομα με μικρή έκθεση στον ήλιο, άτομα με παχυσαρκία και άτομα με παθήσεις που μειώνουν την απορρόφηση λίπους, όπως η κοιλιοκάκη, η νόσος του Crohn και ορισμένες ηπατικές και παγκρεατικές διαταραχές.

Η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή, επομένως απορροφάται καλύτερα με γεύματα που περιέχουν κάποιο λίπος, όπως ψάρι, αυγά, γιαούρτι, ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο και αβοκάντο.

Συμπέρασμα

Οι καλύτερες τροφές για βιταμίνη D είναι τα λιπαρά ψάρια, τα κονσερβοποιημένα ψάρια, τα μανιτάρια που εκτίθενται σε ηλιακή ακτινοβολία, οι κρόκοι αυγών, τα εμπλουτισμένα γάλατα και τα εμπλουτισμένα δημητριακά ή γιαούρτια. Αυτές οι τροφές μπορούν να βοηθήσουν πολλούς να βελτιώσουν με φυσικό τρόπο τα επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό τους.

Πηγές:
health.com
nih.gov
harvard.edu
medlineplus.gov

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση της Άγκυρας: Κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης για τα σχολεία

19:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκινητικό αντίο Όσμαν στον Παναθηναϊκό: «Κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα» (vid)

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Θέλει να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

19:18NEWSBOMB

Προειδοποίηση Κατζ σε Ιράν: Αν δεχθούμε επίθεση θα ανταποδώσουμε με όλη μας τη δύναμη

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μυστικό υποβρύχιο αναδύεται κοντά στις ακτές - Ασυνήθιστη εμφάνιση σε κοινή θέα

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Ποιες 6 τροφές να τρώτε αντί να ξεκινήσετε συμπλήρωμα βιταμίνης D

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί - Ξεκίνησε από καμένα σκουπίδια σε καταυλισμό Ρομά

18:55ΚΟΣΜΟΣ

«Καρφιά» του Ιρανού ΥΠΕΞ στους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης: Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται όταν έχεις το πάνω χέρι

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικός σεισμός 5,1 Ρίχτερ στο Περού: 5 νεκροί, αρκετοί τραυματίες και ζημιές σε κτήρια

18:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν για τέσσερα χρόνια!

18:20ΥΓΕΙΑ

Βακτήρια και μικρόβια στα παγάκια στο ποτήρι μας - Έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτελεί διαδηλωτές του Ιανουαρίου - Δύο νέα παιδιά στην αγχόνη - Άλλοι 10 σε αναμονή

18:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Νικητής ο Αντονέλι στο Βέλγιο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζονται για κλιμάκωση οι ΗΠΑ στο Ιράν: Στέλνουν μαχητικά F-15, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή

17:59ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: 5.082 πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο σε ένα 24ωρο - Νέο ιστορικό ρεκόρ

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κορωπί: Ήχησε το 112, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

17:50WHAT THE FACT

Τι είναι το σπάνιο «σύνδρομο της ευτυχισμένης καρδιάς» - Μπορεί να πεθάνεις από «ευτυχία»;

17:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Όσμαν (pics)

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Οι Αμερικανοί προσπαθούν να εξισορροπήσουν την ήττα στον πόλεμο

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζονται για κλιμάκωση οι ΗΠΑ στο Ιράν: Στέλνουν μαχητικά F-15, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή

16:57WHAT THE FACT

Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά-διοικητής νοσοκομείου: «Είχε μόλις τελειώσει τη νυχτερινή βάρδια η νοσηλεύτρια - Ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις κι o διασώστης του έκανε ΚΑΡΠΑ όταν συνέβη το τροχαίο»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτελεί διαδηλωτές του Ιανουαρίου - Δύο νέα παιδιά στην αγχόνη - Άλλοι 10 σε αναμονή

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Θέλει να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

18:20ΥΓΕΙΑ

Βακτήρια και μικρόβια στα παγάκια στο ποτήρι μας - Έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί - Ξεκίνησε από καμένα σκουπίδια σε καταυλισμό Ρομά

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Ποιες 6 τροφές να τρώτε αντί να ξεκινήσετε συμπλήρωμα βιταμίνης D

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μυστικό υποβρύχιο αναδύεται κοντά στις ακτές - Ασυνήθιστη εμφάνιση σε κοινή θέα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κορωπί: Ήχησε το 112, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Κορύφωση του καύσωνα τη Δευτέρα και την Τρίτη - Ο χάρτης του meteo.gr

17:59ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: 5.082 πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο σε ένα 24ωρο - Νέο ιστορικό ρεκόρ

16:00LIFESTYLE

Η συγκινητική συνάντηση του Σταύρου Φλώρου με τον Μάνο Μαλλιαρό - «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου»

19:18NEWSBOMB

Προειδοποίηση Κατζ σε Ιράν: Αν δεχθούμε επίθεση θα ανταποδώσουμε με όλη μας τη δύναμη

15:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Tsitsipas is back: Επέστρεψε στους τίτλους μετά από 17 μήνες ο φορμαρισμένος Στέφανος

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η πολιτική δεν μου άφησε χρόνο να είμαι καλός σύζυγος και πατέρας»

07:55LIFESTYLE

Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία

18:55ΚΟΣΜΟΣ

«Καρφιά» του Ιρανού ΥΠΕΞ στους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης: Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται όταν έχεις το πάνω χέρι

14:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Όποιος δεν θέλει Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου δεν έχει θέση στην ομάδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ