Ο Ντόναλντ Τραμπ και η ειρήνη που ήρθε, αργά;

Μετά από δύο χρόνια πολέμου, καταστροφής και αδιεξόδων, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να πετύχει αυτό που κανείς δεν πίστευε ότι είναι δυνατό: την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε με πανηγυρικό τρόπο στην Αίγυπτο, σηματοδοτεί το τέλος μιας τραγωδίας και τη νέα αρχή για τη Μέση Ανατολή.

Όλοι πλέον αναγνώρισαν ότι, αν και ο Τραμπ αρχικά είχε αφήσει το Ισραήλ να κινηθεί χωρίς περιορισμούς, στη συνέχεια άλλαξε πορεία. Επέλεξε την προσωπική διπλωματία, όχι τη γραφειοκρατία. Με πιέσεις, ταχύτητα και αποφασιστικότητα, έφερε στο ίδιο τραπέζι Ισραηλινούς, Καταρινούς και Αμερικανούς, επιβάλλοντας το 20 σημείων σχέδιο ειρήνης που προέβλεπε κατάπαυση πυρός, ανταλλαγή αιχμαλώτων και διεθνή δύναμη σταθερότητας στη Γάζα.

Ο Τραμπ κατάφερε να πείσει ακόμη και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, έναν ηγέτη γνωστό για την αδιαλλαξία του, να υπογράψει. Όπως σημείωσε ο Ισραηλινός αναλυτής Άμος Γιαντλίν, «ο Τραμπ κατάλαβε αυτό που ο Νετανιάχου δεν έβλεπε: ότι η ολική νίκη ήταν αδύνατη και ότι ο πόλεμος είχε γίνει διπλωματικά καταστροφικός».

Η αποκορύφωση ήρθε στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, όπου ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ-Σίσι τίμησε τον Αμερικανό πρόεδρο απονέμοντάς του το Παράσημο του Νείλου, ενώ δεκάδες ηγέτες εξήραν τη συμβολή του στην ειρήνη. Στη σύνοδο παρευρέθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τραμπ, με τον γνωστό του επικοινωνιακό δυναμισμό, μίλησε με οικειότητα στους ηγέτες, αναφερόμενος ακόμα και προσωπικά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Είναι σκληρός, πολύ σκληρός — αλλά τον αγαπάμε», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας χαμόγελα στην αίθουσα.

Σε μια συγκινητική στιγμή, δήλωσε: «Δεν πάμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Πάμε σε ειρήνη». Αναφέρθηκε ακόμη σε γιατρούς και διασώστες από τη Μέση Ανατολή, τους οποίους ευχαρίστησε για το έργο τους, δείχνοντας ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο.

Η εικόνα του Τραμπ, ανάμεσα σε δεκάδες ηγέτες, να δηλώνει ότι «ο πόλεμος στη Γάζα έλαβε τέλος», σφράγισε την επιστροφή του ως ενός προέδρου που, παρά τις αντιδράσεις, κατάφερε αυτό που άλλοι απέτυχαν: ειρήνη με τα δικά του μέσα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαίως θα αφήσει το όνομα του στην ιστορία, ως ειρηνοποιός.

