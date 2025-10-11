Τραγωδία στην Λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση
Η μοτοσυκλέτα προσέκρουσε σε σηματοδότη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγικό τέλος βρήκε ένας 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, σε τροχαίο που έγινε στην Λεωφόρο Λαυρίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες - η μοτοσυκλέτα προσέκρουσε σε σηματοδότη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Ferrari Elettrica, το πρώτο ηλεκτρικό από το Maranello, είναι high tech
07:44 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10)
07:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
CUPRA Born & Tavascan: Ακόμα πιο ελκυστικά με μειωμένες τιμές
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό φιλί σε εκδήλωση
12:49 ∙ LIFESTYLE
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη
22:51 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ