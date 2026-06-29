Πιερία: Υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία

Snapshot Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Βρία του Δήμου Κατερίνης τέθηκε υπό μερικό έλεγχο το απόγευμα της Δευτέρας.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρείχαν επιπλέον συνδρομή στην επιχείρηση.

Η πυροσβεστική υπηρεσία αξιοποίησε τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Yπό μερικό έλεγχο τέθηκε μετά από προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Βρία του Δήμου Κατερίνης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν, 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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