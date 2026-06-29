Πιερία: Υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας
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- Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Βρία του Δήμου Κατερίνης τέθηκε υπό μερικό έλεγχο το απόγευμα της Δευτέρας.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
- Υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρείχαν επιπλέον συνδρομή στην επιχείρηση.
- Η πυροσβεστική υπηρεσία αξιοποίησε τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
Yπό μερικό έλεγχο τέθηκε μετά από προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Βρία του Δήμου Κατερίνης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν, 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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