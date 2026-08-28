Πιερία: Νεκρός 69χρονος τουρίστας από τη Σερβία στην παραλία Ολυμπιακή Ακτή

Snapshot Ένας 69χρονος τουρίστας από τη Σερβία βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή Ολυμπιακής Ακτής στην Πιερία.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα και του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Ένας 69χρονος υπήκοος Σερβίας έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή Ολυμπιακής Ακτής στην Πιερία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο 69χρονος εντοπίστηκε χωρίς της αισθήσεις του και ανασύρθηκε από τη θάλασσα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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