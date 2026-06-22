Κατάρ: Έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου - 13 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κατάρ, η οποία είχε στο παρελθόν αποτελέσει στόχο ιρανικών επιθέσεων.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ένα «τεχνικό ατύχημα» κατά τη διάρκεια των εργασιών στη Βιομηχανική Πόλη Ρας Λάφαν, την κύρια μονάδα επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ, οδήγησε σε έκρηξη και πυρκαγιά την Κυριακή.

Η έκρηξη στην τοπική μονάδα εφοδιασμού φυσικού αερίου του Μπαρζάν είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 66 ατόμων, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας του Κατάρ.

Το υπουργείο ανέφερε ότι δεν υπήρχε απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και ότι οι εγκαταστάσεις εξαγωγής του εργοστασίου δεν επηρεάστηκαν.

Η έκρηξη έκανε τα παράθυρα να τρεμοπαίζουν στο κέντρο της Ντόχα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους σε απόσταση άνω των 40 μιλίων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος και η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Στην αρχή του πολέμου στο Ιράν, τον Μάρτιο, δύο μονάδες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ και μία από τις δύο εγκαταστάσεις μετατροπής αερίου σε υγρό υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις.

Το Κατάρ δήλωσε ότι η ζημιά αυτή έθεσε εκτός λειτουργίας το 17% της εξαγωγικής ικανότητας της χώρας, ενώ οι επισκευές αναμένεται να διαρκέσουν έως και πέντε χρόνια.

#Qatar ’s Minister of State for Energy Affairs and CEO of @qatarenergy Saad Sherida Al-Kaabi has confirmed that 13 people of #Indian and #Pakistani origins have been killed in a fire caused by an explosion at the Barzan local gas supply facility in #RasLaffan Industrial City on… — ?Mohammad Ali Khursheed ? ?? (@_mohammad_ali_7) June 22, 2026

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