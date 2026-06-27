«Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν το χειμώνα»: Ο Ράιτ υποβαθμίζει τον θανάσιμο καύσωνα στην Ευρώπη

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ υποστήριξε ότι το κρύο είναι μεγαλύτερος δολοφόνος από τη ζέστη, καλώντας την Ευρώπη να σταματήσει τις διαμαρτυρίες για τον καύσωνα.

Το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη αυξάνει τους κινδύνους για τη ζωή, με αναφορές σε χιλιάδες θανάτους από προηγούμενους καύσωνες, ενώ η ήπειρος θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Υπάρχει πολιτική διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις ΗΠΑ να προωθούν το φυσικό αέριο ως βασικό μέσο αντιμετώπισης και την Ευρώπη να επιδιώκει μείωση των εκπομπών και μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές.

Η κλιματική επιστήμη υπογραμμίζει ότι η ακραία ζέστη συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και ότι οι θάνατοι από θερμοκρασίες αυξάνονται δραματικά, ιδιαίτερα σε θερμότερα κλίματα όπως η Αφρική και η Νότια Ασία.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ακραίες θερμοκρασίες, παρά τις αντιδράσεις από ορισμένες πολιτικές φωνές και τις ενεργειακές πιέσεις από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έστειλε σαφές μήνυμα στην Ευρώπη η οποία πλήττεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα αυτή την εβδομάδα καλώντας την να σταματήσει τις διαμαρτυρίες, όπως αναφέρει το Politico.

«Πάντα περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν τον χειμώνα παρά το καλοκαίρι επειδή το κρύο είναι πολύ μεγαλύτερος δολοφόνος από ό,τι η ζέστη» δήλωσε ο ίδιος μέσω βίντεο στο συνέδριο της Συμμαχίας για την Υπεύθυνη Πολιτότητα, μια συγκέντρωση επιδραστικών συντηρητικών προσωπικοτήτων, πολλές από τις οποίες αμφισβητούν τα γεγονότα της κλιματικής αλλαγής.

Ο Ράιτ εστίασε στους θανάτους που σημειώθηκαν στην Ευρώπη τον χειμώνα του 2022 όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος στη θνησιμότητα είναι καταστροφικές». Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προειδοποιούσαν ότι οι θερμοκρασίες ρεκόρ αυτής της εβδομάδας εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή θυμίζοντας τον καύσωνα του 2022 που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από εξήντα χιλιάδες ανθρώπους στην ήπειρο.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στο συνέδριο ήταν ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του δεξιού κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Reform UK, και ο Στιβ Κούνιν, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Ράιτ για να συν-συγγράψει μια έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης που παρερμήνευε την κυρίαρχη επιστήμη του κλίματος. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, εκφώνησε επίσης βιντεοσκοπημένες δηλώσεις σε ένα κοινό στο οποίο συμμετείχαν ο Μπόρις Τζόνσον, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, και ο Μπιλ Άντερσον, ο διευθύνων σύμβουλος της Bayer.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ράιτ περιγράφει τις χαμηλές θερμοκρασίες ως μεγαλύτερο κίνδυνο από τη ζέστη. Η ανεπαρκής θέρμανση αποτελεί αιτία θανάτου τον χειμώνα. Στην Ευρώπη οι θάνατοι από το κρύο ξεπερνούν σήμερα αυτούς από τη ζέστη σε αναλογία οκτώ προς ένα. Ωστόσο η ζέστη αποτελεί μια οξεία και αυξανόμενη απειλή για τους πληθυσμούς καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει και παρατείνει τους φονικούς καύσωνες έχοντας σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ζέστη είναι η μεγαλύτερη αιτία θανάτου που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες ξεπερνώντας το κρύο.

Τα σχόλια του Ράιτ έγιναν καθώς οι θερμοκρασίες του Ιουνίου έφτασαν σε νέα ύψη στο Λονδίνο και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Πρόκειται για μια περιοχή που θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο και στερείται εκτεταμένης χρήσης κλιματισμού.

Το κύμα καύσωνα ανάγκασε σχολεία να κλείσουν προκάλεσε προβλήματα στις μεταφορές και επιβάρυνε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αρκετές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Δράσης για το Κλίμα στο Λονδίνο ακυρώθηκαν λόγω των συνθηκών συμπεριλαμβανομένης μιας συζήτησης για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης. Παράλληλα περίπου σαράντα άτομα έχουν πνιγεί στη Γαλλία στην προσπάθειά τους να δροσιστούν.

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θυμίζουν αντίστοιχες περιόδους στις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα φέτος. Εντούτοις οι πολιτικές αντιδράσεις σε Ευρώπη και Αμερική είναι εντελώς αντίθετες.

«Πιστέψτε με όταν ήμουν παιδί δεν είχαμε τριάντα πέντε βαθμούς στο Λονδίνο τον Ιούνιο. Αυτό που βλέπουμε όχι μόνο στη Βρετανία αλλά σε όλο τον κόσμο μας ωθεί να δράσουμε» δήλωσε την Τρίτη ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει περιορίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό παγκοσμίως η Ευρώπη εντείνει τη δέσμευσή της για μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές. Ταυτόχρονα όμως δέχεται πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει συχνά τους Ευρωπαίους ηγέτες επειδή επενδύουν σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί χαμένες ενέργειες όπως η αιολική και η ηλιακή.

«Κατανοήστε την κλιματική αλλαγή για αυτό που είναι. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εξελίσσεται αργά και τελικά θα αντιμετωπιστεί με καλύτερες τεχνολογίες. Ο μεγαλύτερος καταλύτης σήμερα είναι μακράν το φυσικό αέριο» ανέφερε στο συνέδριο ο Ράιτ ο οποίος ήταν επικεφαλής της εταιρείας Liberty Energy πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η πολιτική αντιπαράθεση για τον κλιματισμό

Στην ουσία, οι ΗΠΑ λένε στην Ευρώπη να μην ενδιαφέρεται για την κλιματική αλλαγή, ακόμη και όταν η ήπειρος κλονίζεται από τις επιπτώσεις της.

«Δεν μπορείς να συγκρίνεις τους θανάτους από ζέστη και κρύο», δήλωσε σε email η Friederike Otto, καθηγήτρια κλιματικής επιστήμης στο Imperial College London, σημειώνοντας ότι η σύνδεση με τη ζέστη και τη θνησιμότητα είναι πολύ πιο άμεση από ό,τι με το κρύο. «Οι θάνατοι από κρύο αποτελούν πρόβλημα μόνο σε χώρες που πραγματικά κρυώνουν, οι οποίες είναι επίσης οι χώρες για τις οποίες έχουμε τα καλύτερα δεδομένα. Αλλά οι θάνατοι από καύσωνα αυξάνονται ραγδαία στον Νότο, ιδίως στην Αφρική».

Ο κλιματισμός είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της πρόκλησης, αλλά η χρήση του έχει προκαλέσει πολιτικές διχόνοιες σε όλη την Ευρώπη. Ορισμένοι πράσινοι ανησυχούν ότι η ευρεία χρήση του έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο δίκτυο και θα απαιτούσε σημαντικές αναβαθμίσεις στις υποδομές που έχουν σχεδιαστεί για πιο δροσερό και υγρό καιρό, όταν χρειάζονται μόνο για ένα στενό χρονικό διάστημα. Στη Γαλλία, το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό ζητά να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτόν.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι ο κλιματισμός μπορεί να σώσει ζωές, εάν τροφοδοτείται με ορυκτά καύσιμα. Οι ισχυρισμοί του ήρθαν καθώς ανακοίνωσε την άρση μιας βασικής απόφασης ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ευημερία.

«Τα ορυκτά καύσιμα έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές και έχουν βγάλει δισεκατομμύρια από τη φτώχεια σε όλο τον κόσμο, και το βλέπεις με τις διακοπές ρεύματος παντού όπου δεν τις χρησιμοποιούν», είπε τον Φεβρουάριο , κατηγορώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις διακοπές ρεύματος και τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες, όπως είπε, περιορίζουν την πρόσβαση των ανθρώπων στην ψύξη.

«Και άνθρωποι πεθαίνουν επειδή δεν υπήρχε κλιματισμός ή θέρμανση, πολλά άλλα πράγματα, συνέβησαν άσχημα πράγματα», είπε.

Για πολλούς Ευρωπαίους, το κύμα καύσωνα αυτής της εβδομάδας αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι τα πολιτικά μέτρα που λαμβάνει η ήπειρος για την αντιμετώπιση των κλιματικών επιπτώσεων είναι απαραίτητα. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένας νόμος της ΕΕ που προβλέπει μείωση της κλιματικής ρύπανσης κατά 90% έως το 2040. Το Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύει στη μείωση των εκπομπών κατά 87% έως το 2042.

«Παρόλο που εμείς που ασχολούμαστε με αυτό καθημερινά τείνουμε να χρησιμοποιούμε επιχειρήματα ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας πιθανώς συχνότερα από ό,τι για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αυτή τη στιγμή, η ουσία αυτού που κάνουμε, ο πραγματικός λόγος για τον οποίο πρέπει να το κάνουμε αυτό, η κρίση που δεν θα εξαφανιστεί είναι η κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Νταν Γιόργκενσεν, επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, στο περιθώριο της Εβδομάδας Δράσης για το Κλίμα στο Λονδίνο.

«Σχεδόν αδύνατο» χωρίς την κλιματική αλλαγή

Μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από το World Weather Attribution διαπίστωσε ότι η ακραία ζέστη που πλήττει μέρη της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου θα ήταν « σχεδόν αδύνατη » πριν από λίγες δεκαετίες χωρίς την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τα ορυκτά καύσιμα. Από περισσότερες από 850 πόλεις που ανέλυσαν οι επιστήμονες, το 45% έχει ξεπεράσει ή αναμένεται να ξεπεράσει τα υψηλότερα επίπεδα θερμικού στρες για τον Ιούνιο — μια μέτρηση που συνδυάζει την υψηλή ζέστη και υγρασία για την αξιολόγηση επικίνδυνων συνθηκών για την ανθρώπινη υγεία.

Η άνοδος της θερμοκρασίας στην Ευρώπη έχει πυροδοτήσει νέα συζήτηση σχετικά με την ανάγκη για καλύτερα συστήματα ψύξης. Και οι υποστηρικτές της ανησυχούν ότι οι επιπτώσεις της θερμότητας θα είναι ακόμη πιο σοβαρές σε άλλα μέρη όπως η Ινδία, όπου υπάρχει μικρότερη δυνατότητα αντιμετώπισης της.

Η ζέστη είναι η νούμερο 1 αιτία θανάτου που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που ο κλιματισμός είναι πιο διαδεδομένος από ό,τι στην Ευρώπη. Το 2023, ο αριθμός των νεκρών από τη ζέστη ήταν τουλάχιστον 2.300 άνθρωποι, σύμφωνα με ομοσπονδιακά αρχεία που αφαιρέθηκαν από τον ιστότοπο των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ. Οι χαμηλές θερμοκρασίες σκότωσαν λιγότερους από τους μισούς ανθρώπους εκείνη τη χρονιά, ανέφερε το CDC .

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μειώσει τα προγράμματα που αποσκοπούσαν στην άμβλυνση των κινδύνων από τη θερμότητα. Τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων έχουν κολλήσει στη Διοίκηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία αποτελεί μέρος του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Και καθώς οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκαν λόγω του πολέμου στο Ιράν, η κυβέρνηση πρότεινε την κατάργηση ενός προγράμματος 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τα άτομα με χαμηλό εισόδημα να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών θέρμανσης και ψύξης.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Οι νομοθέτες έχουν εμπλακεί σε μια συζήτηση σχετικά με την αποδυνάμωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, και οι υπουργοί ενέργειας της Ένωσης συναντήθηκαν την Παρασκευή υπό την πίεση των παραγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου για να χαλαρώσουν έναν νόμο που αποσκοπεί στη μείωση της ρύπανσης από μεθάνιο. Η Ευρώπη εξακολουθεί επίσης να εξαρτάται από τις ΗΠΑ για φυσικό αέριο, καθώς αποστασιοποιείται από τις προμήθειες από τη Ρωσία.

Αλλά παρά τις προσπάθειες του Ράιτ να υποβαθμίσει την απειλή της ζέστης — και την κλιματική αλλαγή γενικότερα — οι πολιτικοί στην Ευρώπη λένε ότι δεν πτοούνται.

«Ας το πούμε ξεκάθαρα, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, κάποιοι μας είπαν να αγνοήσουμε ένα σοκ ορυκτών καυσίμων και να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Και τώρα, αντιμετωπίζοντας αυτό το δεύτερο σοκ, μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, ακούμε τα ίδια επιχειρήματα», δήλωσε ο Μίλιμπαντ, υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας. «Όσοι το λένε αυτό κάνουν λάθος».

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