Στη ΝΔ θεωρούν δεδομένο το κόμμα Σαμαρά και γιατί το συγκρίνουν με το... «Ρετιρέ» του Δαλιανίδη

Στην κυβέρνηση πιστεύουν πλέον ξεκάθαρα πως βασικός και μόνος στόχος του κ. Σαμαρά είναι να πλήξει την Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ θέλει να είναι αυτός ο οποίος θα δυσκολέψει ή και θα στερήσει από τη ΝΔ την αυτοδυναμία

Δημήτρης Κοτταρίδης

Στη ΝΔ θεωρούν δεδομένο το κόμμα Σαμαρά και γιατί το συγκρίνουν με το... «Ρετιρέ» του Δαλιανίδη

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν με… ενδιαφέρον τις καθημερινές, πλέον, δημόσιες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά εκτιμώντας πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει λάβει πλέον τις αποφάσεις του για την ίδρυση του δικού του πολιτικού κόμματος. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις κατά της κυβέρνησης έχουν κλιμακωθεί, πιστεύουν πως ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει αποφασίσει ακόμα πότε θα προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις καθώς θεωρούν πως αυτές θα συνδυαστούν με τον χρόνο των εκλογών. Στην κυβέρνηση πιστεύουν πλέον ξεκάθαρα πως βασικός και μόνος στόχος του κ. Σαμαρά είναι να πλήξει την Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ θέλει να είναι αυτός ο οποίος θα δυσκολέψει ή και θα στερήσει από τη ΝΔ την αυτοδυναμία.

Αντώνης Σαμαράς
Eurokinissi

Στις δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους πάντως, η πλειοψηφία των πολιτών που δηλώνουν πως θα ψηφίσουν σίγουρα ή που σκέφτονται σοβαρά να ψηφίσουν το νέο κόμμα, έχει ήδη εδώ και καιρό απομακρυνθεί από τη ΝΔ. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει πως στις επόμενες κρίσιμες εκλογές ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα μπορέσει να κάνει τη… ζημιά που επιδιώκει.

Οι χθεσινές αναρτήσεις στα σόσιαλ μίντια που δείχνουν πως ο κ. Σαμαράς περνά στην επόμενη φάση της στρατηγικής του αλλά και η προσφυγή του σήμερα στη δικαιοσύνη για την υπόθεση των υποκλοπών δείχνουν πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να επιτίθεται κατά ριπάς και σχεδόν καθημερινά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης.

Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζει και ο αρχικός σχεδιασμός που ήθελε την κυβέρνηση να κρατά χαμηλούς τόνους και να μην απαντά θέλοντας προφανώς να απαξιώσει και τις παρεμβάσεις Σαμαρά. Έτσι σήμερα είδαμε κορυφαία στελέχη όπως είναι η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Άδωνις Γεωργιάδης αλλά και τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σηκώνουν το γάντι και να απαντούν. Ο κ. Μαρινάκης παρομοίασε τις αναρτήσεις του Αντώνη Σαμαρά στα σόσιαλ μίντια με την τηλεοπτική σειρά «Ρετιρέ» του Γιάννη Δαλιανίδη τονίζοντας πως μπορεί στην τηλεόραση επαναλήψεις ελληνικών σειρών να παίζονται κάθε χρόνο με μεγάλη τηλεθέαση, αυτό δεν σημαίνει όμως πως κάτι που αποδίδει στην τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.

https://www.instagram.com/reel/DacuRMOlJkx/

Η Ντόρα Μπακογιάννη με τη σειρά της εξέφρασε την εκτίμηση πως στόχος του κ. Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία υπενθυμίζοντας πως «πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος μέχρι τώρα κρατούσε χαμηλούς τόνους εκφράζοντας τον σεβασμό του στο πρόσωπο του πρώην προέδρου και πρωθυπουργού. Όπως είπε αν κάνει τελικά το κόμμα ο κ. Σαμαράς ελπίζει ότι δεν θα έχει κριτική τύπου Αριστεράς γιατί αυτό θα ήταν πολύ λυπηρό, προσθέτοντας πως ουσιαστικά στην κριτική του συντάσσεται με τους Τσίπρα, Κασσελάκη, Ανδρουλάκη, Βελόπουλο και Κωσταντοπούλου.

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και στις κατηγορίες του Αντώνη Σαμαρά για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης λέγοντας πως η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο και πως ο ίδιος δεν υπηρετεί μια κυβέρνηση των πλουσίων, των διεφθαρμένων ή των μεγάλων συμφερόντων. Τέλος, αναφορικά με τις ενστάσεις Σαμαρά για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τα ελληνοτουρκικά ο κ. Γεωργιάδης είπε πως οι βασικές νόρμες της εξωτερικής πολιτικής ακολουθούν τα χνάρια Σαμαρά ενώ υπενθύμισε πως ο κ. Σαμαράς ήταν αυτός που έκανε την τριμερή Κύπρος-Ισραήλ-Ελλάδα που προώθησε μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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