ΔΕΘ 2026: Ποιοι πήραν ανάσα τα προηγούμενα χρόνια και ποιοι περιμένουν τη σειρά τους για φέτος

Snapshot Από το 2023 έως το 2025, η κυβέρνηση εφάρμοσε σταδιακές φορολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις που ενίσχυσαν εργαζόμενους, οικογένειες, νέους, συνταξιούχους, ιδιοκτήτες ακινήτων και ελεύθερους επαγγελματίες.

Η ΔΕΘ του 2023 επικεντρώθηκε στην επαναφορά των τριετιών και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ενώ το 2024 διεύρυνε τις παρεμβάσεις σε πολλές κοινωνικές ομάδες με έμφαση στη στέγη και την κοινωνική προστασία.

Το 2025 σημειώθηκε μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους, συνδέοντας τη φορολογία με το δημογραφικό και ενισχύοντας τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η ΔΕΘ του 2026 προσανατολίζεται στη στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών, συνταξιούχων και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με μέτρα για μείωση φορολογικών βαρών και αύξηση εισοδημάτων.

Η φετινή ΔΕΘ αποτελεί την τελευταία μεγάλη οικονομική εξαγγελία πριν τις εκλογές του 2027 και στοχεύει να καλύψει τα κενά προηγούμενων ετών, δημιουργώντας ευρεία κοινωνική αποδοχή των μέτρων. Snapshot powered by AI

Η ΔΕΘ δεν είναι πλέον για την κυβέρνηση απλώς μια ετήσια παρουσίαση οικονομικών μέτρων. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα σταθερό εργαλείο αναδιανομής του διαθέσιμου εισοδήματος, με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες να περνούν κάθε φορά στο επίκεντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται σταθερά και μεθοδικά ως προς τα οικονομικά πακέτα που εξαγγέλει και φροντίζει να είναι μέσα στο δόγμα «το είπαμε, το κάναμε»

Αν κάποιος βάλει δίπλα-δίπλα τις ΔΕΘ του 2023, του 2024 και του 2025, διαπιστώνει ότι υπάρχει μια σαφής συνέχεια. Το 2023 ήταν η χρονιά των εργαζομένων και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, το 2024 ήρθε ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων για εργαζομένους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, στέγη και κοινωνικό κράτος, ενώ το 2025 η κυβέρνηση πέρασε στη μεγαλύτερη φορολογική παρέμβαση, με ιδιαίτερη στόχευση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες και στους νέους.

Και τώρα, στη ΔΕΘ του 2026, το ερώτημα είναι διαφορετικό: ποιοι είναι εκείνοι που έχουν μείνει πίσω και στους οποίους θα επιχειρήσει να δώσει νέα ανάσα η κυβέρνηση;

Οι μέχρι σήμερα πληροφορίες δείχνουν ότι το φετινό πακέτο θα κινηθεί κυρίως γύρω από τη μείωση φορολογικών βαρών, την ενίσχυση εισοδημάτων, τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και το στεγαστικό. Οι τελικές αποφάσεις, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

2023: Η χρονιά του εργαζομένου και των τριετιών

Η αφετηρία της διαδρομής βρίσκεται στη ΔΕΘ του 2023.

Το μεγάλο μέτρο ήταν το «ξεπάγωμα» των τριετιών, μετά από περίπου δώδεκα χρόνια κατά τα οποία η προϋπηρεσία είχε παραμείνει ουσιαστικά παγωμένη. Για χιλιάδες εργαζομένους αυτό μεταφράστηκε σε άμεσες ή μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έκανε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση των οικογενειακών φορολογικών ελαφρύνσεων, αυξάνοντας το αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά.

Την ίδια στιγμή, το 2023 ήταν η χρονιά κατά την οποία η κυβέρνηση επιχείρησε να αλλάξει το φορολογικό περιβάλλον με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Η επέκταση των POS, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η πλήρης αξιοποίηση του MyDATA αποτέλεσαν κομβικά στοιχεία αυτής της προσπάθειας.

Η ΔΕΘ εκείνης της χρονιάς είχε όμως και μια άλλη διάσταση. Μετά τον «Daniel», η Πολιτική Προστασία, η ασφάλιση κατοικιών και η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών μπήκαν πιο δυνατά στην κυβερνητική ατζέντα.

Με άλλα λόγια, το 2023 η κυβέρνηση άρχισε να χτίζει το μοντέλο που θα ακολουθούσε: στήριξη εισοδήματος, φορολογικές παρεμβάσεις και παράλληλα μέτρα για τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις.

2024: Το «καλάθι» ανοίγει

Έναν χρόνο αργότερα, η στόχευση διευρύνθηκε.

Η ΔΕΘ του 2024 χαρακτηρίστηκε από ένα μεγάλο πλέγμα μέτρων, περίπου 45 παρεμβάσεων, που απλώθηκαν σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες.

Για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις ήρθε νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ καταργήθηκε πλήρως το τέλος επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σημαντική ήταν και η αλλαγή για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Η παλιά μείωση της σύνταξης αντικαταστάθηκε από πολύ μικρότερη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να γίνει πολύ πιο ελκυστική η συνέχιση της εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση.

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο ήταν η στέγη.

Το «Σπίτι μου 2» έβαλε στο επίκεντρο την πρόσβαση στην κατοικία, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν κίνητρα για να επιστρέψουν στην αγορά κλειστά διαμερίσματα και ακίνητα που είχαν περάσει στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Η κυβέρνηση άρχισε έτσι να συνδέει τρεις διαφορετικούς στόχους: δημογραφικό, στεγαστικό και διαθέσιμο εισόδημα.

Παράλληλα, η ΔΕΘ του 2024 είχε έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Οι γιατροί του ΕΣΥ απέκτησαν αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών τους, ενώ το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» έφερε στο προσκήνιο τις σχολικές υποδομές.

Οι συνταξιούχοι και άλλες ευάλωτες κατηγορίες ενισχύθηκαν επίσης με στοχευμένα μέτρα, ορισμένα από τα οποία στη συνέχεια πήραν πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Άρα, το 2024 η κυβέρνηση πέρασε από την πολιτική των συγκεκριμένων παρεμβάσεων σε μια πολιτική ευρύτερης κοινωνικής κάλυψης.

2025: Η μεγάλη στροφή προς τη μεσαία τάξη

Η ΔΕΘ του 2025 ήταν διαφορετικής κλίμακας.

Η κυβέρνηση παρουσίασε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με βασικό στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες και στους νέους.

Εδώ βρίσκεται και το σημαντικότερο πολιτικό μήνυμα.

Για πρώτη φορά η φορολογία συνδέθηκε τόσο καθαρά με το δημογραφικό.

Οι οικογένειες με παιδιά απέκτησαν πρόσθετες ελαφρύνσεις ανά παιδί, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι βρέθηκαν σε πολύ ευνοϊκότερη θέση, ενώ για τους νέους δημιουργήθηκαν εξαιρετικά χαμηλοί ή μηδενικοί φορολογικοί συντελεστές σε συγκεκριμένα εισοδηματικά επίπεδα.

Το μήνυμα ήταν σαφές: όσο περισσότερο εργάζεσαι, όσο περισσότερα παιδιά έχεις και όσο νεότερος είσαι, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η φορολογική ελάφρυνση.

Παράλληλα, η κυβέρνηση συνέχισε τις παρεμβάσεις στους συνταξιούχους, ενώ μπήκε σε τροχιά κατάργησης η προσωπική διαφορά.

Έτσι, μέσα σε τρία χρόνια, διαμορφώθηκε ένας αρκετά ευρύς χάρτης ωφελημένων.

Ποιοι είναι τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι;

Από το 2023 μέχρι το 2025, μπορούν να ξεχωρίσουν έξι μεγάλες κατηγορίες.

Πρώτοι είναι οι εργαζόμενοι. Οι τριετίες, οι μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και στη συνέχεια οι φορολογικές ελαφρύνσεις δημιούργησαν μια διαδρομή σταδιακής αύξησης του καθαρού εισοδήματος.

Δεύτερες είναι οι οικογένειες με παιδιά. Εδώ η πολιτική μετατράπηκε σταδιακά σε βασικό εργαλείο αντιμετώπισης του δημογραφικού.

Τρίτοι είναι οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι έγιναν πολύ πιο καθαρά στόχος της οικονομικής πολιτικής το 2025.

Τέταρτοι οι συνταξιούχοι, μέσα από αυξήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά και στοχευμένες ενισχύσεις.

Πέμπτη κατηγορία είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων και όσοι αναζητούν κατοικία. Το στεγαστικό αποτελεί σταθερό κεφάλαιο και στις τρεις ΔΕΘ.

Και έκτη οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι έχουν ήδη πάρει ορισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές ανάσες, αλλά παραμένουν μια κατηγορία με ανοιχτές εκκρεμότητες.

Και τώρα η σειρά του 2026

Η φετινή ΔΕΘ έρχεται σε διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον.

Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027 και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι οι συζητήσεις για το φετινό πακέτο έχουν ήδη αποκτήσει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται σε εκείνους που είτε δεν πήραν αντίστοιχη ανάσα τα προηγούμενα χρόνια είτε εξακολουθούν να αισθάνονται ότι η φορολογική και οικονομική πίεση παραμένει υψηλή.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο επίκεντρο

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι από τις κατηγορίες που εμφανίζονται πιο έντονα στο φετινό σχεδιασμό.

Στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα και στη φορολογική τους επιβάρυνση, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και μεγαλύτερη φορολογική ασφάλεια.

Είναι μια κατηγορία που η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερο λόγο να προσεγγίσει, καθώς τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της φορολογικής πολιτικής.

Η μεσαία τάξη ξανά στο προσκήνιο

Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση του 2025 έδωσε ήδη σημαντικές ελαφρύνσεις. Τώρα η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει νέα μέτρα που θα ενισχύσουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα.

Ο στόχος είναι να υπάρξει ένα αίσθημα ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μένει μόνο στους δείκτες, αλλά περνά στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Συνταξιούχοι και εισόδημα

Οι συνταξιούχοι παραμένουν σταθερά στο κάδρο. Οι αυξήσεις των συντάξεων, η φορολογική ελάφρυνση και η πορεία κατάργησης της προσωπικής διαφοράς έχουν ήδη δημιουργήσει ένα πλαίσιο.

Το 2026 μπορεί να έρθει ένα ακόμη βήμα, με στόχο κυρίως τους χαμηλότερους και μεσαίους συνταξιούχους.

Στέγη: η μεγάλη εκκρεμότητα

Αν υπάρχει ένα πρόβλημα που επιμένει παρά τα μέτρα των προηγούμενων ετών, αυτό είναι το στεγαστικό.

Γι' αυτό και η στέγη αναμένεται να παραμείνει βασικός πυλώνας της φετινής ΔΕΘ, μαζί με τις φορολογικές ελαφρύνσεις και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο να επιδοτηθεί κάποιος για να νοικιάσει ή να αγοράσει σπίτι. Είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, να μπουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά και να γίνει ευκολότερη η πρόσβαση των νέων και των οικογενειών στη στέγη.

Επιχειρήσεις και αγρότες

Στο φετινό πακέτο εμφανίζονται επίσης επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες, με φορολογικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις να εξετάζονται.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το ζητούμενο είναι πλέον περισσότερο η ενίσχυση της ρευστότητας και των επενδύσεων παρά μια απλή εφάπαξ παροχή.

Από το «ποιος πήρε» στο «ποιος παίρνει τώρα»

Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδρομή.

Το 2023 έβαλε μπροστά τον εργαζόμενο.

Το 2024 άνοιξε το πακέτο σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες.

Το 2025 έκανε τη μεγάλη φορολογική στροφή προς τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους.

Και το 2026 φαίνεται να επιχειρεί να κλείσει τα κενά: ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι, αγρότες, συνταξιούχοι, νοικοκυριά που πιέζονται από το κόστος ζωής και κυρίως όσοι αντιμετωπίζουν το στεγαστικό ως καθημερινό αδιέξοδο.

Το πολιτικό στοίχημα είναι πλέον μεγαλύτερο. Η φετινή ΔΕΘ δεν θα είναι απλώς ένας ακόμη σταθμός της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Θα είναι η τελευταία μεγάλη οικονομική εξαγγελία πριν από τις κάλπες του 2027.

Και γι' αυτό το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα δισεκατομμύρια θα περιλαμβάνει το πακέτο. Είναι ποιος θα μπορέσει να πει μετά τη ΔΕΘ «εμένα με αφορά».

Αν η κυβέρνηση καταφέρει να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση σε εργαζομένους, μεσαία τάξη, οικογένειες, νέους, συνταξιούχους, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες, τότε η ΔΕΘ του 2026 μπορεί να λειτουργήσει ως το οικονομικό αφήγημα πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η προεκλογική στρατηγική της ΝΔ για το 2027.

Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες ΔΕΘ: το 2023, το 2024 και το 2025 η κυβέρνηση μοίραζε σταδιακά τα κομμάτια του παζλ. Το 2026 καλείται να δείξει ποια είναι η τελική εικόνα.

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