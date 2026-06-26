Μουντιάλ 2026: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον αριθμό των γκολ που σημειώθηκαν

Το Μουντιάλ 2026, που θα διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ για τον αριθμό των γκολ που σημειώθηκαν σε ένα μόνο τουρνουά.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν ήδη σημειωθεί 177 γκολ. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, όπου οι ομάδες σκόραραν συνολικά 172 γκολ.

Η αύξηση στο σκοράρισμα αποδίδεται στην επέκταση του τουρνουά σε 48 ομάδες και στην αύξηση του αριθμού των αγώνων, η οποία δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για γκολ.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι το τρέχον πρωτάθλημα χαρακτηρίζεται από επιδόσεις με υψηλό σκορ σε όλα τα στάδια της φάσης των ομίλων. Οι ομάδες επιδεικνύουν ένα πιο επιθετικό στυλ παιχνιδιού, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα στατιστικά στοιχεία του τουρνουά.

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