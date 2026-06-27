Ολλανδία: Ο Χάκπο και η σύντροφός του έχασαν το μωρό τους κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

Snapshot Ο Κόντι Χάκπο και η σύντροφός του, Νόα φαν ντερ Μπριχ, έχασαν το αγέννητο παιδί τους.

Η σύντροφος του Χάκπο ανακοίνωσε την τραγική είδηση μέσω Instagram με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Η απώλεια προκάλεσε θλίψη στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, η οποία εξέφρασε τη συμπαράστασή της.

Ο Χάκπο, επιθετικός της Λίβερπουλ και της Εθνικής Ολλανδίας, βιώνει δύσκολες στιγμές ενόψει Μουντιάλ 2026. Snapshot powered by AI

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Κόντι Χάκπο καθώς ο επιθετικός της Λίβερπουλ και της Εθνικής Ολλανδίας θρηνεί την απώλεια του αγέννητου παιδιού του.

Το τραγικό γεγονός έκανε γνωστό η σύντροφός του Νόα φαν ντερ Μπριχ μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γνωστοποιώντας τη βαθιά θλίψη που περνάει το ζευγάρι. Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το μέγεθος της απώλειας για την οικογένεια.

Στο συγκινητικό της μήνυμα η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «Με ραγισμένη καρδιά, σας ενημερώνουμε ότι ο μικρός μας γιος πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ελάιζα Ράφαελ Χάκπο. Για πάντα ο γιος μας».

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στον χώρο του αθλητισμού με την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα να σπεύδει άμεσα να εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή της προς τον διεθνή παίκτη που αγωνίζεται στο Μουντιάλ 2026 και τη σύντροφό του σε αυτές τις εξαιρετικά σκληρές στιγμές.

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