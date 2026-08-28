Ηράκλειο: Σκύλος επιτέθηκε σε 12χρονο – Στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια

Snapshot Ένας 12χρονος δέχθηκε επίθεση από σκύλο στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με τραύματα στα πόδια.

Η επίθεση συνέβη όταν ο σκύλος, που βρισκόταν υπό την επίβλεψη μιας 28χρονης, διέφυγε της προσοχής της και επιτέθηκε στο παιδί.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Συνελήφθησαν τόσο η 28χρονη που κρατούσε τον σκύλο όσο και ο ιδιοκτήτης του, αδελφός της. Snapshot powered by AI

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/8) στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ με τραύματα στα πόδια.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μία 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, το τετράποδο διέφυγε της προσοχής της κι επιτέθηκε στο ανήλικο αγόρι...

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο και ο ανήλικος διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ.

Για την επίθεση συνελήφθη τόσο η 28χρονη, όσο και ο αδελφός της.

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