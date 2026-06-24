Σεισμός 5,6 Ρίχτερ χτύπησε την Καλιφόρνια - Ακολούθησαν έξι μετασεισμοί

Snapshot Σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Καλιφόρνια με επίκεντρο το Redwood Valley και βάθος 8,1 χλμ.

Εκδόθηκε άμεσα προειδοποίηση για τους κατοίκους και καταγράφηκαν έξι μικρότεροι μετασεισμοί.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ακτίνα έως 120 χλμ και δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές στα κτίρια.

Το συμβάν καταγράφηκε από 57 σταθμούς και εξετάστηκε από επιστήμονες της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.

Δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι. Snapshot powered by AI

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγω νωρίτερα στη Βόρεια Καλιφόρνια με επίκεντρο το Redwood Valley και βάθος 8,1 χλμ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 8 το πρωί και εκδόθηκε άμεσα προειδοποίηση για τους κατοίκους. Μάλιστα προκάλεσε και έναν μετασεισμό 2,5 ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια, ωστόσο αναμένεται να γίνει εκτεταμένη έρευνα καθώς ο σεισμός έγινε αισθητός έως και 1,20 χλμ απόσταση.

Το συμβάν καταγράφηκε από 57 σταθμούς και εξετάστηκε από επιστήμονες. Συνολικά έξι μετασεισμοί καταγράφηκαν αμέσως μετά τον κύριο σεισμό, ωστόσο ήταν μικρής κλίμακας, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Δεν έχει υπάρξει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι.

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