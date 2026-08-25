ΗΠΑ: «Μην ανεβάζετε τίποτα!» - Συναγερμός του αμερικανικού Ναυτικού για drones και social media

Snapshot Το αμερικανικό Ναυτικό αντιμετωπίζει συντονισμένες προσπάθειες συλλογής πληροφοριών και δοκιμής των αμυντικών δυνατοτήτων του μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων μέσων.

Υπάρχει αυξημένη επιτήρηση στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις λόγω πρόσφατων περιστατικών με drones, κυβερνοαπειλές και ύποπτες δραστηριότητες.

Στελέχη του Ναυτικού και οι οικογένειές τους στοχοποιούνται μέσω social media με πρακτικές όπως το doxxing, και τους καλείται να περιορίσουν τη δημόσια προβολή προσωπικών πληροφοριών.

Το προσωπικό καλείται να αναφέρει αμέσως ύποπτες συμπεριφορές κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως φωτογραφίσεις ή περίεργες κινήσεις ατόμων.

Ο υπουργός Ναυτικού προτρέπει το προσωπικό να εμπιστεύεται το ένστικτό του και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη ακόμα και φαινομενικά ασήμαντες παρατηρήσεις για την ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Ο υπηρεσιακός υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ Χουνγκ Τσάο δήλωσε ότι η δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας συλλογής πληροφοριών και δοκιμής των αμερικανικών αμυντικών δυνατοτήτων, η οποία έχει αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο Τσάο ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, σε μήνυμά του προς το προσωπικό του Ναυτικού, ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης, λόγω «πρόσφατων περιστατικών με μη επανδρωμένα συστήματα αεροσκαφών, ύποπτων δραστηριοτήτων, κυβερνοαπειλών και πράξεων βίας».

«Στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας, αντίπαλοι και εχθροί διεξάγουν μια συντονισμένη εκστρατεία πολλαπλών πεδίων εναντίον του οργανισμού του υπουργείου Ναυτικού», έγραψε.

«Αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Αποτελούν μέρος μιας σκόπιμης προσπάθειας συλλογής πληροφοριών, δοκιμής των αμυνών μας, διατάραξης των επιχειρήσεών μας και εκφοβισμού του προσωπικού μας».

Στο στόχαστρο προσωπικό και οικογένειες μέσω social media

Η στρατηγική περιλαμβάνει τη στοχοποίηση στελεχών του Ναυτικού και των οικογενειών τους μέσω των social media και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών.

Ο Τσάο δήλωσε ότι μία από τις τακτικές που χρησιμοποιούνται εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων είναι η δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, πρακτική γνωστή ως doxxing.

Προειδοποίησε το προσωπικό του Ναυτικού να ελέγξει όλους τους λογαριασμούς του στα social media, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μελών της οικογένειάς του, για προσωπικές πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες.

«Κάντε τα προφίλ σας ιδιωτικά. Αφαιρέστε οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αποκαλύψει τη σύνδεσή σας με το Υπουργείο Ναυτικού ή να αποκαλύψει μοτίβα της καθημερινής σας ζωής», έγραψε ο Κάο.

«Οι αντίπαλοι συλλέγουν ενεργά αυτά τα δεδομένα».

Προσοχή σε φωτογραφίες και ύποπτες κινήσεις

Οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά, όπως άτομα που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή φωτογραφίζουν κοντά σε πύλες, περιμετρικούς φράχτες ή κατοικίες στρατιωτικού προσωπικού, θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως.

«Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση τηλεφακών ή σε προσπάθειες απόκρυψης της δραστηριότητας, καθώς και σε περιπτώσεις όπου κάποιος αποχωρεί βιαστικά μόλις αντιληφθεί ότι έγινε αντιληπτός», ανέφερε.

Ο Τσάο προειδοποίησε επίσης για άτομα που επιδεικνύουν «υπερβολικό ενδιαφέρον» για δραστηριότητες του Ναυτικού, όπως όταν αναζητούν πληροφορίες σχετικά με: τις κινήσεις πλοίων ή προσωπικού, τις ημερομηνίες ανάπτυξης δυνάμεων, τις επιχειρήσεις στις βάσεις.

«Μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε την ύποπτη δραστηριότητα. Εμπιστευθείτε το ένστικτό σας», έγραψε ο Τσάο.

«Μια φαινομενικά ασήμαντη παρατήρηση μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για τον εντοπισμό και τον περιορισμό απειλών».

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