Ανασκόπηση 2025: Οι 25 απώλειες που σημάδεψαν τη χρονιά - Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ντέιβιντ Λιντς, Κίτον

24+1 θάνατοι διασήμων από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης και της δημόσιας ζωής

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
18'
Συγκλονιστικοί, ξαφνικοί και αιφνιδιαστικοί θάνατοι χαρακτήρισαν τη χρονιά που φτάνει στο τέλος της. Το 2025 σημαδεύτηκε από απώλειες οι οποίες συγκίνησαν το κοινό παγκοσμίως.

Πρόσωπα του κινηματογράφου, της μουσικής, του θεάτρου, της μόδας και της δημόσιας σκηνής, έφυγαν από τη ζωή, αφήνοντας πίσω τους έργο, εικόνες και στιγμές που καθόρισαν τη σύγχρονη πολιτιστική μνήμη.

Η ανασκόπηση που ακολουθεί καταγράφει 24+1 θανάτους διασήμων που σημάδεψαν το 2025, φωτίζοντας το έργο και την παρουσία προσώπων που άφησαν αποτύπωμα στον δημόσιο χώρο.

Ντέιβιντ Λίντς: Ο «μάγος» του σουρεαλιστικού κινηματογράφου

Ο Ντέιβιντ Λίντς (1946-2025), αποχώρησε από τη σκηνή, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που αμφισβήτησε τα όρια της τέχνης.

David Lynch

Ο Ντέιβιντ Λιντς

EPA/TYTUS ZMIEJEWSKI

Με φιλμογραφία που περιλαμβάνει κλασικά όπως το «Blue Velvet» και το «Mulholland Drive», ο Λίντς ήταν ο δημιουργός ενός μοναδικού, σκοτεινού και ονειρικού σύμπαντος. Η επιρροή του ξεπέρασε τη μεγάλη οθόνη, φτάνοντας μέχρι την τηλεόραση με το «Twin Peaks».

Twin Peaks

Στιγμιότυπο από τη δημοφιλή σκηνή του "Twin Peaks"

Ο τρόπος του να συνδυάζει την αθωότητα με το εφιαλτικό τον καθιστά έναν από τους πιο επιδραστικούς και αινιγματικούς δημιουργούς της εποχής μας, του οποίου η τέχνη θα συνεχίσει να εμπνέει και να στοιχειώνει.

https://www.instagram.com/reel/DN_DZb5jOoy/

Όζι Όσμπορν: Το αιώνιο ροκ είδωλο

Ο Όζι Όσμπορν (1948–2025), ο θρυλικός frontman των Black Sabbath και ένας από τους θεμελιωτές του heavy metal, υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας μουσικός. Ο «Πρίγκιπας του Σκότους» αποτέλεσε πολιτιστικό φαινόμενο, διαμορφώνοντας ένα ολόκληρο είδος με τη σκοτεινή αισθητική, τη θεατρικότητα και την αντισυμβατική του παρουσία.

https://www.instagram.com/reel/DRhsVIQD_A_/

Με τους Black Sabbath έθεσε τα θεμέλια του metal, ενώ η σόλο καριέρα του, με εμβληματικά τραγούδια όπως το Crazy Train, τον καθιέρωσε ως διαχρονικό ροκ είδωλο. Παρά τις προσωπικές περιπέτειες και τις αμφιλεγόμενες στιγμές, η επιρροή του παρέμεινε αδιαμφισβήτητη, με τη μουσική του να συνεχίζει να συμβολίζει την εξέγερση και την ελευθερία.

όζι-όσμπορν

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ένας τιτάνας της μόδας

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι (1934-2025), άφησε πίσω του έναν οίκο που επαναπροσδιόρισε την πολυτέλεια. Ο Ιταλός σχεδιαστής έγινε γνωστός παγκοσμίως για την επανάσταση που έφερε στο ανδρικό κοστούμι, αφαιρώντας τη δομή του και δημιουργώντας ρούχα που συνδύαζαν τη μινιμαλιστική κομψότητα με την άνεση.

Η επιρροή του στο Χόλιγουντ, ειδικά με την ταινία «American Gigolo», καθόρισε την εικόνα του σύγχρονου επιτυχημένου ανθρώπου.

armani.jpg

Ο Αρμάνι πίστευε στην αθόρυβη, διαχρονική φινέτσα έναντι των φευγαλέων τάσεων. Η κληρονομιά του είναι συνώνυμη της ιταλικής ραπτικής και της διαρκούς αίγλης, μετατρέποντας τη μόδα σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό κεφάλαιο.

αρμάνι

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι

AP

Χαλκ Χόγκαν: Ο σούπερ σταρ που άλλαξε την επαγγελματική πάλη

Ο Χαλκ Χόγκαν (1953–2025) υπήρξε η μορφή που μετέτρεψε την επαγγελματική πάλη σε παγκόσμιο φαινόμενο ποπ κουλτούρας, χάρη στη χαρισματική του παρουσία, το χαρακτηριστικό του στιλ και τις θρυλικές του ατάκες.

Ως το απόλυτο πρόσωπο του WWE τη δεκαετία του ’80 και του ’90, συνέβαλε καθοριστικά στη μαζική απήχηση του wrestling, προσελκύοντας κοινό πέρα από τους παραδοσιακούς φίλους του αθλήματος.

Ο «Hulkster» ξεπέρασε τα όρια του ρινγκ, με εμφανίσεις σε ταινίες, τηλεοπτικά shows και διαφημίσεις, καθιερώνοντας μια περσόνα αναγνωρίσιμη παγκοσμίως. Η επίδρασή του ξεπέρασε το αθλητικό πλαίσιο, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη λαϊκή κουλτούρα.

https://www.instagram.com/reel/DMf2R5dMfiZ/

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο θρύλος του Χόλιγουντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ (1936-2025), δεν ήταν μόνο ένας γοητευτικός πρωταγωνιστής σε κλασικά έργα όπως τα «The Sting και Out of Africa», αλλά και ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης, βραβευμένος με Όσκαρ για το «Ordinary People».

Πέρα από την καλλιτεχνική του προσφορά, ο Ρέντφορντ ίδρυσε το Φεστιβάλ «Sundance», δίνοντας φωνή στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η κληρονομιά του είναι διπλή: ένα είδωλο της οθόνης και ένας ακούραστος υποστηρικτής της νέας γενιάς δημιουργών.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ρομπέρτα Φλακ: Η αξεπέραστη φωνή της soul και R&B

Η Ρομπέρτα Φλακ (1937-2025), με τραγούδια όπως τα πολυβραβευμένα με Grammy: «The First Time Ever I Saw Your Face» και «Killing Me Softly», συγκίνησε τον κόσμο με τη βελούδινη χροιά και τις έντονα συναισθηματικές της ερμηνείες.

Η τέχνη της έφερε την jazz, τη folk και τη soul σε μια αρμονική ισορροπία, καθιστώντας τη μια από τις πιο σημαντικές και διαχρονικές Αμερικανίδες ερμηνεύτριες όλων των εποχών.

https://www.instagram.com/reel/C5842EgJoZa/

Τζιν Χάκμαν: Ένας από τους πιο καταξιωμένους χαρακτήρες του Χόλιγουντ

Ο Τζιν Χάκμαν (1930-2025), διπλά βραβευμένος με Όσκαρ, ήταν ο ορισμός του «ηθοποιού χαρακτήρων», ικανός να ενσαρκώσει από τον αδίστακτο κακό μέχρι τον σκληροτράχηλο ήρωα.

Η εμβληματική του ερμηνεία ως Popeye Doyle στο «The French Connection» και η συγκλονιστική του παρουσία στο γουέστερν «Unforgiven» είναι μόνο δύο από τις κορυφαίες στιγμές μιας καριέρας που διήρκεσε πάνω από πέντε δεκαετίες. Η αυστηρή, στιβαρή του παρουσία στην οθόνη θα μείνει ως παράδειγμα υποκριτικής δύναμης.

Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν: Ο γοητευτικός ηθοποιός που κυριάρχησε στη μικρή και μεγάλη οθόνη

Ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν (1934-2025), ξεκίνησε ως ο εμβληματικός Dr. Kildare στην τηλεόραση. Ο Τσάμπερλεϊν αναγνωρίστηκε για την ευελιξία του. Ωστόσο, η καριέρα του απογειώθηκε με τις συγκλονιστικές του ερμηνείες σε τηλεοπτικές μίνι σειρές, όπως το «Shōgun» και το «The Thorn Birds», όπου απέδειξε το δραματικό του βάθος και την παγκόσμια απήχηση των χαρακήρων που υποδυόταν.

Αναφερόμενος συχνά ως ο «Βασιλιάς των μίνι σειρών», ο Τσάμπερλεϊν διατήρησε την εικόνα του ως ένας κομψός, σοβαρός πρωταγωνιστής. Η παρουσία του στην οθόνη, γεμάτη ένταση και γοητεία, θα μείνει αξέχαστη.

Βαλ Κίλμερ: Ο «χαμαιλέοντας» του Χόλιγουντ

Ο Βαλ Κίλμερ (1959-2025) ξεχώριζε για την απίστευτη του ικανότητα να μεταμορφώνεται. Από τον Iceman του «Top Gun» μέχρι τον Jim Morrison και τον Batman, οι ρόλοι του ήταν πάντα έντονοι και μελετημένοι.

Παρά τις μάχες με την υγεία του τα τελευταία χρόνια, το υποκριτικό του πνεύμα παρέμεινε άθικτο.

Βαλ Κίλμερ - Μπάτμαν

Η κληρονομιά του περιλαμβάνει μερικές από τις πιο τολμηρές και αξιομνημόνευτες ερμηνείες του σύγχρονου κινηματογράφου, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο του ήταν τόσο ατίθασο όσο και η δημόσια εικόνα του.

Σάλι Κέλερμαν: Η πρώτη «Hot Lips»

Η Σάλι Κέλερμαν (1937–2022), ηθοποιός με πλούσια παρουσία στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το τραγούδι, έμεινε για πάντα συνδεδεμένη με τον ρόλο της Υπολοχαγού Margaret Houlihan στη μεγάλη οθόνη.

https://www.instagram.com/p/CaZ-OjwLoIU/

Έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η «Hot Lips» στην κινηματογραφική ταινία MASH (1970) του Ρόμπερτ Όλτμαν, μια σατιρική κλασική ταινία που άφησε εποχή και άνοιξε τον δρόμο για την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά.

stigmiotypo-o8onhs-2025-12-16-120122.jpg

Στιγμιότυπο της Σάλι Κέλερμαν ως Υπολοχαγός Margaret «Hot Lips» Houlihan στην κινηματογραφική ταινία MASH* (1970), τον ρόλο που την καθιέρωσε και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα

Η ερμηνεία της, γεμάτη δυναμισμό, ειρωνεία και θηλυκή αυτοπεποίθηση, της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Η Κέλερμαν υπήρξε μια παρουσία που αμφισβήτησε στερεότυπα και άφησε το δικό της αποτύπωμα στον αμερικανικό κινηματογράφο.

Μπόμπι Σέρμαν: Το εφηβικό είδωλο της ποπ μουσικής

Ο Μπόμπι Σέρμαν (1943-2025), εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του '60 και στις αρχές του '70. Με τραγούδια όπως τα «Easy Come, Easy Go» και «Little Woman» , ο Σέρμαν κατέκτησε τα charts και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα pop-culture φαινόμενα της εποχής του.

Η γοητεία του και η αθώα, μελωδική του φωνή τον καθιέρωσαν ως το αγόρι-όνειρο εκατομμυρίων εφήβων. Μετά την αποχώρησή του από τη μουσική, αφοσιώθηκε στο έργο του ως αστυνομικός και εκπαιδευτικός, δείχνοντας ότι η κληρονομιά του ξεπέρασε τα φώτα της δημοσιότητας.

Τζιμ Λόβελ: Παρών στο Apollo 13

Ο Τζιμ Λόβελ (1928-2025), ένας από τους αναγνωρίσιμους αστροναύτες της NASA άφησε πίσω του μια κληρονομιά γενναιότητας. Γνωστός κυρίως ως διοικητής της μοιραίας αποστολής Apollo 13 (1970), ο Λόβελ ηγήθηκε του πληρώματος στην επική επιβίωση.

Τη στιγμή που το πλήρωμα καλέστηκε να αντιμετωπίσει μια καταστροφική βλάβη, η ψυχραιμία του και η ικανότητά του να συνεργάζεται με το κέντρο ελέγχου ήταν καθοριστικές για την ασφαλή επιστροφή τους στη Γη.

Apollo 13 Anniversary

Σε αυτή τη φωτογραφία της 17ης Απριλίου 1970 που διατίθεται από τη NASA, ο αστροναύτης Jim Lovell, μέσα στη σεληνάκατο Apollo 13, την προετοιμάζει για την εκτόξευση πριν επιστρέψει στη σεληνάκατο για να πέσει στον Ειρηνικό Ωκεανό

NASA

Ο Λόβελ ήταν ένας από τους τρεις ανθρώπους που ταξίδεψαν δύο φορές στη Σελήνη (με το Apollo 8 και το Apollo 13), αλλά ποτέ δεν πάτησε σε αυτήν. Η ιστορία του ενέπνευσε την ταινία «Apollo 13» και τον καθιέρωσε ως σύμβολο ηρωισμού και ανθρώπινης αντοχής.

Ντάιαν Κίτον: Η επιτομή της ανεξάρτητης γυναίκας στο σινεμά

Η Ντάιαν Κίτον (1946-2025) κέρδισε Όσκαρ για την εμβληματική Annie Hall, καθιερώνοντας ένα μοναδικό στυλ και έναν ξεχωριστό τύπο ηρωίδας.

Η συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν άλλαξε την κωμωδία, ενώ οι ρόλοι της στην τριλογία «The Godfather» απέδειξαν το δραματικό της βάθος.

dianekeatonwoodyallenjerrylacyplayitagainsambroadway.jpg

Η Κίτον στο «Play It Again, Sam» με τον Γούντι Άλεν

Η Κίτον ήταν πάντα αυθεντική, συνδυάζοντας το χιούμορ με μια αναζωογονητική ευαισθησία. Το πέρασμά της αφήνει κενό στους ρόλους που αφορούν τη γυναικεία αυτοδιάθεση στο Χόλιγουντ.

Diane Keaton - Νταιάν Κίτον

Η Νταϊάν Κίτον στην παρουσίαση της συλλογής Ralph Lauren Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης στις 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Invision/AP/Αρχείου

Ντρου Στρούζαν: Η υπογραφή κάθε γνωστής κινηματογραφικής αφίσας

Ο Ντρου Στρούζαν (1947–2025) δεν ήταν ηθοποιός, αλλά ο άνθρωπος που ζωγράφισε τα όνειρα του Χόλιγουντ. Κορυφαίος δημιουργός κινηματογραφικών αφισών, υπέγραψε εικόνες που συνόδευσαν εμβληματικές ταινίες όπως τα Star Wars, Indiana Jones, Back to the Future, E.T. και Harry Potter.

Στρούζαν

Τα εμβληματικά σχέδια του Drew Struzan

Γεννημένος στο Όρεγκον, σπούδασε εικονογράφηση στην Πασαντίνα και ανέπτυξε ένα ύφος ρεαλιστικό και ονειρικό, με έντονο φως και σκιά. Οι χειροποίητες αφίσες του μετέτρεψαν την κινηματογραφική προώθηση σε τέχνη, δίνοντας στις ταινίες μια διαχρονική, σχεδόν μυθική εικόνα.

Ντρου Στρούζαν

Η οπτική του κληρονομιά είναι ζωτικής σημασίας για την ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου.

Ρομπ Ράινερ: Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ

Ο Ρομπ Ράινερ (1947-2025), παρά τις συνθήκες του θανάτου του που προκάλεσαν σοκ, ο Ρομπ Ράινερ θα μνημονεύεται κυρίως για το έργο του και τη διαχρονική επιρροή των ταινιών του.

Από το cult «This Is Spinal Tap» μέχρι τα αριστουργήματα «The Princess Bride» και «When Harry Met Sally...», ο Ράινερ είχε το μοναδικό χάρισμα να φτιάχνει έργα που συνδύαζαν την ποιότητα με την εμπορική επιτυχία. Η ικανότητά του να σκηνοθετεί τόσο κωμωδίες όσο και δράματα, όπως το «Misery», τον καθιστά έναν από τους πιο ευέλικτους και αγαπημένους αφηγητές της οθόνης.

a8d4qhgqja7g1.jpg

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της ταινίας «Misery» (1990), με τον Ράινερ να καθοδηγεί σκηνή από ένα από τα πιο γνωστά ψυχολογικά θρίλερ της δεκαετίας του ’90

Todd Snider: Η φιγούρα της country και alt-country σκηνής

Ο Τοντ Σνάιντερ (1966-2025) υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία στο χώρο της μουσικής. Οι στίχοι του ήταν γνωστοί για την οξύτητα, το χιούμορ και την τρυφερότητά τους, κάτι που τον καθιέρωσε ως έναν «ποιητή του κόσμου» και τον έβαλε δίπλα σε θρύλους της στιχουργικής.

O Σνάιντερ καλλιέργησε μια άμεση σχέση με το κοινό του, ιδιαίτερα μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις του, όπου η μουσική συναντούσε τον προφορικό λόγο.

https://www.instagram.com/p/DRFN5XnEXKH/

Το έργο του κινήθηκε σταθερά έξω από τις νόρμες της βιομηχανίας, διατηρώντας μια αυθεντικότητα που τον κατέστησε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη αμερικανική και folk σκηνή.

Σάλι Κερκλαντ: Η τολμηρή μορφή του σινεμά

Η Σάλι Κέρκλαντ (1941-2025), μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του αμερικανικού κινηματογράφου, θα μνημονεύεται πάντα για την έντονη, αντισυμβατική της θέση και την αφοσίωσή της στην τέχνη.

mv5by2ixm2vinwitymnmzs00zdy3ltgwmtatmzy0y2i1y2nmzty1xkeyxkfqcgcv1.jpg

Andy Warhol

Ξεκινώντας από το Off-Broadway, η Κέρκλαντ αποτέλεσε έμπνευση για καλλιτέχνες όπως ο Andy Warhol. Η κορυφή της καριέρας της ήρθε με την καθηλωτική ερμηνεία της στην ταινία "Anna" (1987), που της χάρισε Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η ικανότητά της να ενσαρκώνει περίπλοκους, ευάλωτους χαρακτήρες με μοναδική αλήθεια, την καθιστά μία διαχρονική δασκάλα της υποκριτικής. Η Κέρκλαντ δεν απέφυγε ποτέ τους ρίσκους, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο γενναίες και επιδραστικές ηθοποιούς της γενιάς της.

Στιβ Κρόπερ: Ο Γίγαντας της Soul

Ο Στιβ Κρόπερ, ο θρυλικός κιθαρίστας και δημιουργός του Memphis Soul, πέθανε στα 84 του, αφήνοντας πίσω του μία επανάσταση στη μουσική βιομηχανία.

Ως μυθική φυσιογνωμία της Stax Records και βασικός κιθαρίστας των Booker T. & the M.G.'s, ο Cropper καθόρισε τον ήχο της soul. Υπήρξε συνδημιουργός σε κλασικά κομμάτια όπως τα «(Sittin' on) The Dock of the Bay» του Otis Redding και «Green Onions».

https://www.instagram.com/p/DR1hfMEEVfi/

Το περιοδικό Mojo τον κατέταξε δεύτερο καλύτερο κιθαρίστα μετά τον Τζίμι Χέντριξ, επαινώντας την «τεχνική χειρουργικής ακρίβειας» και τα σόλο του «γεμάτα χάρη». Η κληρονομιά του επεκτάθηκε και στον κινηματογράφο, ως βασικός κιθαρίστας των Blues Brothers, εξασφαλίζοντας πως η επιρροή του θα είναι διαχρονική.

Σόφι Κινσέλα: Η βασίλισσα της σύγχρονης ρομαντικής κωμωδίας

Ο θάνατος της Σόφι Κινσέλα στα 55 της χρόνια, μετά τη γενναία της μάχη με το γλοιοβλάστωμα, σηματοδοτεί το τέλος μιας ξεχωριστής φωνής της σύγχρονης λογοτεχνίας. Η Κινσέλα, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Μαντλίν Γουίκαμ, έφερε την επανάσταση στη chic-lit με τη σειρά «Confessions of a Shopaholic».

https://www.instagram.com/reel/DSFrZuRklFF/

Από οικονομική ρεπόρτερ, έγινε διεθνές εκδοτικό φαινόμενο, πουλώντας πάνω από 45 εκατομμύρια αντίτυπα. Ο χαρακτήρας της Μπέκι Μπλούμγουντ ξεχώρισε για το αστραφτερό χιούμορ και τον γρήγορο ρυθμό του, ενώ η μεταφορά του στον κινηματογράφο το 2009 επισφράγισε την επιτυχία της. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της, συνέχισε να γράφει, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα και η ελπίδα ήταν ο τρόπος της να ζει τη στιγμή.

Πίτερ Γκριν: Ο «Κακός» των '90s

Ο θάνατος του Πίτερ Γκριν στα 60 του χρόνια, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, προκαλεί θλίψη στο Χόλιγουντ. Ο Γκριν καθιερώθηκε ως ο «κακός» της μεγάλης οθόνης, αφήνοντας το στίγμα του σε μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ταινίες της δεκαετίας του 1990.

Έγινε διάσημος για τους ρόλους του ως ο κακοποιός Dorian Tyrell στην ταινία «Η Μάσκα» και ως ο αδίστακτος Zed στο «Pulp Fiction». Επίσης, η συμμετοχή του στους «Συνήθεις Ύποπτους» επισφράγισε τη φήμη του ως ένας από τους πιο σπουδαίους χαρακτήρες ηθοποιούς της γενιάς του. Όπως δήλωσε ο μάνατζέρ του, πέρα από τους σκληρούς ρόλους του, ο Γκριν είχε μια «τεράστια καρδιά» και θα λείψει ως σπουδαίος φίλος.

https://www.instagram.com/reel/DH05I5rAGUH/

Νταϊάν Λαντ: Μια καριέρα χωρίς κραυγές

Η Νταϊάν Λαντ, μία από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αφήνει πίσω της μία καριέρα άνω των έξι δεκαετιών και μία βαθιά κληρονομιά.

Υπήρξε σύμβολο δυναμισμού, κερδίζοντας τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για τις ερμηνείες της στα «Alice Doesn’t Live Here Anymore», «Wild at Heart» και «Rambling Rose».

Ellery Harper,Jaya Harper,Diane Ladd,Laura Dern

Η Diane Ladd και η κόρη της, Laura Dern / AP

Η τέχνη της χαρακτηριζόταν από την αλήθεια και το ήθος της. Η ιδιαίτερη καλλιτεχνική και προσωπική σχέση της με την κόρη της, Laura Dern, αποτυπώθηκε και μέσα από το βιβλίο τους, αποκαλύπτοντας μία σπάνια σύνδεση.

https://www.instagram.com/reel/DQnVUTyjkQd/

Όπως δήλωσε η Dern, η μητέρα της ήταν η «σπουδαιότερη... συμπονετική ψυχή», και η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.

Poorstacy: Μια φωνή εκτός πλαισίων

Ο θάνατος του ράπερ Poorstacy (Carlito Milfort) στα μόλις 26 του χρόνια στο Παλμ Μπιτς συγκλονίζει τη μουσική σκηνή, ειδικά λόγω των αναφορών για πιθανή αυτοκτονία. Ο Poorstacy ξεχώριζε για το μοναδικό του ύφος, συνδυάζοντας επιδέξια πανκ ροκ, χέβι μέταλ και emo ραπ.

Η καριέρα του εκτοξεύτηκε με το EP «I Don't Care» (2019), και καθιερώθηκε μέσα από συνεργασίες με μεγάλα ονόματα όπως ο Travis Barker.

https://www.instagram.com/p/BrV4HxMlkb-/

Η συμμετοχή του στο soundtrack του «Bill & Ted Face the Music», που του χάρισε υποψηφιότητα για Grammy, επισφράγισε το ταλέντο του. Παρά τις προσωπικές δυσκολίες, ο Poorstacy άφησε πίσω του ένα διαφορετικό και πιστό κοινό και μια μουσική κληρονομιά που ξεπερνούσε τα στενά όρια των ειδών.

Τζόαν Μπένετ Κένεντι: Μια ζωή στη σκιά της ιστορίας

Η Τζόαν Κένεντι, η πρώτη σύζυγος του αείμνηστου γερουσιαστή Τεντ Κένεντι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η Τζόαν, κλασική πιανίστρια με μεταπτυχιακές σπουδές, υπήρξε μέλος της αμερικανικής πολιτικής δυναστείας για 22 χρόνια, αποτελώντας ένα σύμβολο κομψότητας παρά τις τεράστιες προκλήσεις.

Kennedy Bennett Wedding 1958

H Τζόαν Μπένετ, μετά τον γάμο της στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ στο Μπρόνξβιλ της Νέας Υόρκης, στις 29 Νοεμβρίου 1958.

AP

Γνώρισε τον Τεντ Κένεντι το 1957, και ο γάμος τους το 1958 σημάδεψε την είσοδό της στην οικογένεια Κένεντι. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά – την Κάρα, τον Τεντ Τζούνιορ και τον Πάτρικ – των οποίων οι ζωές σημαδεύτηκαν από σοβαρές δοκιμασίες υγείας.

https://www.instagram.com/p/DPjgNnwACcW/

Η Τζόαν αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια τις πιέσεις και τις δυσκολίες, και η απώλειά της κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της οικογένειας.

Τζίμι Κλιφ: Ο πρωτοπόρος της παγκόσμιας reggae

Ο θάνατος του Τζίμι Κλιφ στα 81 του χρόνια κλείνει ένα κεφάλαιο στην παγκόσμια μουσική. Μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ, ο Κλιφ έκανε γνωστή τη ρέγκε, το σκα και το rocksteady σε όλο τον κόσμο, με μια καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες.

Από την πρώτη του επιτυχία στα 14, το «Hurricane Hattie», μέχρι τα διαχρονικά σινγκλς όπως τα «Many Rivers To Cross» και «You Can Get It If You Really Want It», ο Κλιφ μετέφερε στα τραγούδια του τις ανθρωπιστικές του απόψεις.

Η εμφάνισή του στην ταινία «The Harder They Come» (1972) έκανε το είδος διάσημο διεθνώς. Η αναγνώρισή του επισφραγίστηκε με δύο βραβεία Γκράμι και την είσοδό του στο Rock & Roll Hall of Fame.

maxresdefault.jpg

Η αφίσα της ταινίας «The Harder They Come» (1972) με πρωταγωνιστή τον Τζίμι Κλιφ

Ορνέλα Βανόνι: Η εμβηματική φωνή της Ιταλίας

Η Ορνέλα Βανόνι, η θρυλική Ιταλίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και παρουσιάστρια, έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια. Υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρισμένες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, με μια καριέρα που ξεκίνησε το 1956 και κράτησε σχεδόν επτά δεκαετίες.

https://www.instagram.com/reel/DO-rO3yjMoA/

Η Βανόνι σπούδασε στο διάσημο Piccolo Teatro του Μιλάνου και συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου του νομπελίστα Ντάριο Φο. Η χαρακτηριστική της φωνή και η σκηνική της παρουσία την καθιέρωσαν ως μία διαχρονική ντίβα.

Ornella Vannoni

Η Ιταλίδα τραγουδίστρια Ornella Vanoni φτάνει για να παρακολουθήσει την εναρκτήρια γκαλά της όπερας της Σκάλας του Μιλάνου, την όπερα «Don Carlo» του Giuseppe Verdi, στο θέατρο La Scala του Μιλάνου, Ιταλία, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023. Η εναρκτήρια γκαλά της σεζόν, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την ημέρα του Αγίου Αμβροσίου στο Μιλάνο, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του ευρωπαϊκού πολιτιστικού ημερολογίου.

AP

Δείτε την ανασκόπηση του Newsbomb.gr εδώ

